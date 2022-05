El dólar rebota en el mundo y la tasa del Tesoro de EEUU a 10 años toca máximo desde 2008

El dólar cayó bruscamente el miércoles después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera a periodistas que los encargados de formular políticas no estaban considerando activamente movimientos de 75 puntos básicos de las tasas en el futuro. Esto ocurrió después de que el banco central de Estados Unidos aumentó las tasas en 50 puntos básicos, como se esperaba ampliamente.

Pero el billete verde recuperaba terreno el jueves con el euro afectado por datos débiles de Alemania, que mostraron que los pedidos industriales en marzo sufrieron su mayor caída mensual desde octubre pasado.

El dólar también se vio impulsado por compras de refugio seguro a medida que las acciones cayeron, arrastradas por los papeles de empresas de mega capitalización.

La reunión del banco central del miércoles fue "la primera vez en mucho tiempo que Powell y la Fed no presentan una postura sumamente agresiva", dijo Erik Nelson, macroestratega de Wells Fargo en Nueva York.

"Creo que eso cambia las reglas del juego en términos del movimiento alcista unidireccional del dólar y las tasas, y creo que tendremos un retroceso continuo del dólar aquí durante los próximos días", dijo Nelson.

Los economistas estarán atentos a los datos de inflación al consumidor del próximo miércoles en Estados Unidos, en busca de cualquier señal de que las presiones sobre los precios que han estado aumentando al ritmo más rápido en 40 años están disminuyendo.

El índice dólar operaba este jueves en 103.43 unidades, con un alza de 0.87% en el día. Llegó a cotizarse en 103,93 unidades el jueves pasado, el punto más alto desde diciembre de 2002. El euro bajaba 0,67% a 1,0667%, después de haberse hundido a 1,0470 unidades el jueves pasado, un punto no visto desde de 2017.

En tanto, la libra se depreció después de que el Banco de Inglaterra elevó el jueves las tasas de interés a su nivel más alto desde 2009, si bien advirtió que la economía estaba en riesgo de recesión. Libra esterlina operaba más tarde con un declive de 2,10%, a 1,2371 dólares, el nivel más bajo desde julio de 2020.

Tasas de EEUU, en alza

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían este jueves, tras una jornada volátil centrada en el hecho de que Jerome Powell, descartara alzas de tasas de más de 50 puntos básicos.

Los retornos en el extremo corto de la curva subían más lentamente y el diferencial del rendimiento entre los papeles a 2 y 10 años se amplió al máximo en dos semanas.

El rendimiento de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de las tasas de interés, subía 8,3 puntos básicos al 2,699%.

El rendimiento de los bonos a 10 años subía 12,4 puntos básicos al 3,039%, máximo desde la crisis financiera de 2008, y el diferencial de rendimiento entre los papeles a 2 y 10 años se situaba en 33,8 puntos básicos.

"Es un seguimiento de la reunión del FOMC de ayer y una mayor claridad sobre cómo la Fed está pensando en subir los tasas", dijo Ben Jeffery, estratega de tasas de BMO Capital Markets en Nueva York.

El Tesoro tiene previsto subastar notas a 3 y 10 años la próxima semana, así como bonos a 30 años. El rendimiento del bono a 30 años subía 13,6 puntos básicos a el 3,139%.

Jeffery, de BMO, dijo que la curva más pronunciada podría ser también una reacción a la advertencia del Banco de Inglaterra de que Reino Unido corre el riesgo de sufrir una recesión y una inflación superior al 10%. El Banco de Inglaterra subió las tasas de interés en 25 puntos básicos, a su nivel más alto desde 2009.

Las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentaron a un máximo de más de dos meses la semana pasada, pero se mantenían en un nivel consistente con el endurecimiento de las condiciones del mercado laboral y mayores avances salariales que podrían mantener alta la inflación por un tiempo.

Se hunde Wall Street

El Nasdaq se desplomaba un 4,6% y los otros principales índices de Wall Street también se hundían el jueves, ya que el tono menos agresivo del presidente de la Reserva Federal, no logró aliviar las expectativas de los inversores de mayores aumentos de las tasas de interés este año.

El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, se encaminaba a borrar todas sus ganancias en la sesión previa, con la empresa matriz de Google, Alphabet Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms, Tesla Inc y Amazon.com cayendo entre 4,5% y 6,5%.

Los 11 principales sectores del S&P bajaban, con el de consumo discrecional perdiendo cerca del 5%.

El Promedio Industrial Dow Jones cedía 878,73 puntos, o un 2,58%, a 33.182,33 unidades, mientras que el S&P 500 descendía 130,19 puntos, o un 3,03%, a 4.169,98 unidades. El Nasdaq Composite se hundía 546,15 puntos, o un 4,21%, a 12.418,70 unidades.