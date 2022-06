Dólar financiero desatado: supera los $237 y la brecha se acerca al 100%

Por su parte, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- avanza un 3,1% a $230,14, por lo que el spread con el tipo de cambio oficial se establece en 88,2%.

Ante un ritmo de compras de dólares por parte del BCRA que no logra levantar, en el mercado no solo se va descontando que no se lograría cumplir con la meta de acumulación de reservas, sino también crecientes dificultades en el balance cambiario a partir del segundo semestre. Ante estas preocupaciones, sumadas a los ruidos sobre los títulos CER, los dólares financieros se han despertado con fuerza desde el jueves de la semana y así es que ensayan un rápido reacomodamiento alcista. "No podían seguir ¨planchados¨ en el tiempo bajo un escenario de elevada inflación, dado que al igual que el mayorista van incubando creciente atraso relativo", advierte un operador.

Juan Pablo Albornoz, analista económico en Ecolatina, en diálogo con Ámbito, sostuvo que la fuerte suba de los dólares financieros sucedió porque "hubo un desarme de posiciones muy fuerte en títulos CER principalmente".

"Parte de ese flujo de dinero rotó hacia instrumentos de money market y, otra parte, hacia el dólar", cerró su explicación Albornoz.

Por su parte, el analista financiero, Christian Buteler, aseguró que esta disparada tiene varias aristas. "La primera a destacar es que el dólar viene con una estabilidad asombrosa durante el año frente a una inflación acumulada del 30%. En algún momento iba a tener que ajustar", opinó.

"Si mantenés las mismas condiciones de base (el mismo cepo y los mismos impuestos que presionan sobre el tipo de cambio) no es lógico que el dólar se mantenga estable", describió y agregó que "si todos los precios de la economía viajan al orden del 5% mensual, el dólar es un precio más".

A esta situación, nombró, se le sumó la venta muy fuerte de bonos que sucedió el miércoles y jueves. Esto generó "una preocupación en el mercado e hizo que algunos inversores digan ¿qué activo quedó barato? y los dólares financieros estaban baratos".

"Esto es lo principal que ha movido al mercado. Veremos como sigue. Si pagan las ventas de los bonos CER", dijo Buteler y avisoró que los dólares financieros "encontrarán un nuevo equilibrio y seguirán moviéndose normalmente". "Se espera que se termine con esta estabilidad y empiecen a subir más a ritmo de la inflación y de la emisión de pesos", cerró.

Dólar oficial

El dólar hoy -sin los impuestos- sube 47 centavos a $127,56, de acuerdo al promedio en las principales entidades del sistema financiero, mientras que en el Banco Nación el billete asciende 25 centavos a $127,25 para la venta.

El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias- avanza 78 centavos a $210,47 en promedio.

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, se aprecia 50 centavos a $122,30.

El Banco Central sólo pudo sumar u$s40 millones a reservas la semana pasada, luego de que se realizaran pagos de energía por u$s500 millones. Sucedió luego de que este viernes la autoridad monetaria compró 7 millones y pagos de energía por más de 100 millones.

Dólar blue

El dólar blue anota su segunda alza consecutiva, con lo que renueva su mayor valor en 4 meses, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.

El dólar paralelo avanza $5 a $215, su máximo desde el 9 de febrero pasado (cuando cerró a $217). De esta manera acumula un avance de $7 desde el viernes pasado.

Así, la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 75,6%.

Pese a la fuerte suba, el dólar informal opera llamativamente con una importante brecha frente a los dólares financieros, que se disparan hasta $230 en el caso del MEP, y hasta $237 en el caso del CCL.

"La gran diferencia entre el blue y los financieros se explica por los billetes `en negro`. Hay mucha oferta del paralelo y poca demanda porque no hay pesos en la calle", comenta un operador del mercado a Ámbito.

La semana pasada, el dólar paralelo registró su mayor suba en un mes y medio, al acumular entre lunes y viernes pasados un ascenso de $5, impulsado por el fuerte avance que mostraron los dólares financieros en las últimas jornadas.