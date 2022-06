Dólar fuerte y suba de tasas: ¿Derrumba al oro como inversión?

Acabar con la elevada inflación en todo el mundo será doloroso y podría incluso desplomar el crecimiento, pero debe hacerse de forma rápida para evitar que el aumento de los precios se consolide, dijeron los jefes de los principales bancos centrales del mundo en la conferencia anual del Banco Central Europeo en Portugal. Normalmente, el oro suele ir bien en épocas de alta inflación, pero los inversores estarán preocupados por aparcar su capital en un activo de rendimiento cero, añadió el analista.

El índice dólar se acerca a su reciente máximo de dos décadas, en camino a cerrar su mejor trimestre en más de siete años, encareciendo el oro para los compradores extranjeros.

¿Conviene como inversión?

Los metales en general siempre tuvieron la fama de “valor refugio”, esto se debe a que están pura y exclusivamente limitados por la naturaleza. Al no depender de gobiernos, su valor no se ve afectado de manera negativa según el contexto histórico, pero sí de forma positiva: cuando la economía mundial comienza a derrumbarse, el oro logra subir su valor, es así como durante el 2020 - primera ola de Covid-19 - este metal tocó el máximo histórico de 2000 usd la onza. Luego, durante la guerra entre Rusia y Ucrania llegó a picos de 1979 usd.

Cabe destacar que en Argentina son muchos los requerimientos para adquirir divisas en papel; por un lado, hay que abonar impuestos sobre el costo total del dinero que deseamos comprar y, por otro, se presenta un cepo mensual de hasta 200 dólares. Ambos ítems nos condicionan a la hora de cambiar nuestra moneda. Con respecto al oro, no suceden ninguna de estas dos cosas, el acceso es libre y no requiere pagos extras. Si bien es un activo de valor, no es una de las opciones más utilizadas si se busca obtener un rendimiento a corto plazo.