Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 22 de octubre

En la misma línea, el MEP llegó a rozar los $170 más temprano pero terminó en los $162,66, lo cual significó un incremento del 1,1%. En este caso, el spread con el oficial alcanzó el 109,2%.

El nuevo paquete de medidas anunciado el lunes por Economía contempla tres cambios: se reduce el plazo de permanencia -o “parking”- en inversiones de valores negociables a tres días; realizará una subasta de bonos en dólares por u$s750 millones, para darle salida a aquellos inversores que busquen dolarizar sus tenencias en pesos; y se vuelve a permitir a los no residentes operar en el Contado con Liquidación.

Por el momento, las medidas cambiarias no tuvieron el efecto deseado por el Gobierno y la brecha entre los tipos de cambio implícitos y la cotización oficial mayorista no paró de crecer, en medio del constante apetito por dolarización de los inversores. En el mercado se repite al unísono que "la confianza no se mejora con paliativos sino con un plan económico integral".

Para Juan Ignacio Paolicchi, analista en Eco Go, "las medidas del lunes son correctas pero no alcanzan, el problema de fondo es la trayectoria de déficit fiscal futura, hoy insostenible sin acceso al crédito y con estos niveles de emisión. El CCL es el precio de la incertidumbre".

"Tomar tantas medidas en tan poco tiempo nunca es una buena señal. En lugar de mostrar flexibilidad y que el Gobierno está dispuesto a cambiar cuando algo no funciona, muestran desconcierto y dudas frente a la crisis. Y de ahí que los dólares paralelos parezcan no tener techo", afirma Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Por su parte, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, describe que “se está dando el fenómeno `Puerta 12`. Sacas días de parking y se acumulan salidas vía MEP/CCL. La desconfianza creada a partir del 15 de septiembre, cuando se anunciaron más restricciones, hace que los últimos anuncios no tengan buen efecto. Sacar medidas adicionales todos los días empeora el tema”.

Mientras tanto, en el mercado recalcan que sigue al tope de las urgencias de corto plazo detener la sangría de las reservas, ya que su continuidad retroalimenta el círculo vicioso de la crisis de confianza. Aun así, los inversores también esperan ansiosamente poder contar con un plan económico integral consensuado con el FMI y un acuerdo político que apunte a contribuir a una mayor calma.

Dólar blue

En medio del nerviosismo financiero, el dólar blue retomó su impulso positivo este miéércoles y trepó $3 hasta el récord de $183, para ampliar la brecha hasta el máximo de 135,4%, de acuerdo a un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

La nueva suba del billete paralelo coincidió con la realización de amplios allanamientos de Gendarmería Nacional en el microcentro porteño, en articulación con el poder Judicial, "por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de divisas al exterior y posibles vínculos con el narcotráfico", según indicó una fuente del Ministerio de Seguridad.

Los "allanamientos apuntan, en algunos casos, a lugares en los que se realiza el lavado de activos por parte de la organización investigada. Cabe destacar que la misma posee vínculos transnacionales en Bolivia, Chile y Perú", agregaron las fuentes. Se trata de una investigación que lleva varios meses, según pudo saber Ámbito.

Dólar oficial

Con menor volatilidad y bajo la regulación del Banco Central, el dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, ascendió ocho centavos a $137,48, dado que el promedio minorista cerró en $83,32, cinco centavos más que el martes. En el Banco Nación, en tanto, el billete subió 25 centavos a $83.

Más allá de la tensión en los mercados alternativos, la autoridad monetaria logró finalizar con saldo comprador por segunda vez en cuatro días, al alzarse con más de u$s15 millones, según indicaron fuentes oficiales Ámbito.

Así, en otra jornada de discreto volumen de operaciones (se negociaron apenas u$s161 millones), la divisa mayorista aumentó siete centavos hasta los $77,75, con predominio de la demanda en la primera parte del día y de la oferta en la segunda mitad, pero siempre en un proceso que contó con la activa presencia oficial.

"El BCRA pudo exhibir un saldo positivo por su intervención que, si bien es de reducida magnitud, sirve para aliviar transitoriamente el resultado de la regulación cambiaria que día a día genera expectativas cambiantes sobre el resultado de las últimas medidas implementadas", comentaron desde PR Corredores de Cambio.

En ese marco, las reservas brutas subieron el martes por segunda jornada consecutiva al cerrar el día en los u$s40.821 millones, lo cual implicó una mejora de u$s8 millones respecto del lunes.

Dólar futuro

En el mercado de futuros del ROFEX, los plazos reaccionaron al alza y cerraron subas del 0,5%, en otra jornada en la que intervino el BCRA, sobre todo en los plazos más cortos.

Con un volumen diario total de u$s499 millones, el dólar para fin de mes finalizó con una tasa de 24,4% anual, mientras que para finales de noviembre la tasa alcanzo el 49,88% anual.

Para fin de año, la divisa cerró a $85,92, con una TNA de 54,02%. Las posiciones de contratos abiertas totalizaron la suma de 5.772 millones de dólares, reportó ABC Mercado de Cambios.