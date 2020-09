Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves del 24 de septiembre

"Esperemos que el viernes esté todo normalizado en todos los bancos, tanto transferencias, como la posibilidad de comprar dólar ahorro por homebanking", dijo este miércoles una fuente del BCRA a Ámbito.

En tanto, desde un banco de primera línea advirtieron durante la jornada que desde el BCRA aún no les habían facilitado el acceso a los datos de ANSES. "Lo que tiene que mandar el BCRA todavía no lo envió, solamente hay un comunicado por ahora. No tenemos fecha exacta restablecer las operaciones hasta que no contemos con esto". "Desde ya, ni bien el BCRA lo implemente, volvemos lo más rápido posible. Es nuestra intención", agregaron.

En este contexto, el dólar mayorista cotiza a $75,72, acoplado al precio de regulación oficial que fija cotidianamente el Banco Central.

Ayer, fuentes privadas del mercado estimaron que el BCRA vendió unos u$s10 millones aproximadamente aunque las Reservas Brutas Internacionales del BCRA descendieron con más fuerza, unos u$s50 millones, hasta los u$s42.177 millones.

Dólar bursátil

Bajo un clima de gran incertidumbre y luego del acuerdo entre el Banco Central (BCRA) y la ANSES para solucionar las dificultades que se observaron en la venta de dólares por home banking, los tipos de cambio financieros anotaron su sexta suba consecutiva este miércoles, aunque de manera más moderada que en las jornadas previas. Mientras tanto, la autoridad monetaria volvió a perder reservas para sostener el valor del dólar oficial.

En medio de una gran volatilidad tras las recientes restricciones para el acceso al mercado de cambios, el dólar Contado con Liquidación subió un 0,8% hasta los $148,65, nuevo máximo histórico. De esta manera, el spread con el dólar mayorista ascendió al 96,3%. En simultáneo, el dólar Bolsa aumentó un 0,2% a $134,69, por lo cual la brecha se ubicó en el 77,9%.

El BCRA y la ANSES escucharon los reclamos de los bancos y acordaron facilitarles la información correspondiente a los beneficiarios de planes sociales para que las entidades puedan cruzarla con los datos de sus clientes. Por lo tanto, se espera que para la semana que viene ya se pueda volver a realizar transacciones en dólares vía homebanking.

"Esto trae calma ya que las restricciones al acceso del dólar generan tensión en los ahorristas que debido a la historia del país, pueden llegar a ignorar los datos duros de depósitos y de la liquidez del sistema bancario argentino actual pudiendo generar un desequilibrio sin tanto fundamento", explicó Joaquín Candia, analista de Rava.

Respecto de la distancia entre la cotización del CCL y el MEP, Candia sostuvo que "esto muestra claramente la preferencia de los inversores de posicionarse en el exterior hasta que se aclare más el panorama local".

Dólar Blue

Por su parte, en un mercado con limitadas operaciones, el dólar blue subió $1 y alcanzó los $145 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El billete paralelo aumentó el martes $3, como reacción a las medidas lanzadas por el Banco Central, la AFIP, y la CNV para desalentar la demanda de dólares en el mercado oficial.

De esta manera, la brecha con el oficial mayorista llegó al 91,5%, luego de superar el miércoles pasado el 92%. El spread entre ambas cotizaciones alcanzó un máximo de 104% a mediados de mayo.