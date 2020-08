Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 26 de agosto

El economista Gustavo Ber apuntó que "los dólares financieros extendieron la retracción, tras la última escalada, influidos por la menor operatoria de los bonos que tiene lugar por estos días a raíz de la participación de los tenedores en el canje de deuda".

Esto se debe a que el principal vehículo utilizado para hacerse de dólares financieros viene siendo el Bonar 2024 (AY24). Pero esta semana, debido al canje de bonos de legislación argentina, muchos inversores deberán entregar sus AY24 (al igual que sus Bonar 2020) y recién verán acreditados sus nuevos instrumentos el 7 de septiembre, por lo que habrá menos formas de dolarización financiera.

“Si bien entendemos que el deterioro del Banco Central (BCRA) llevaría a un nivel de benchmark del CCL más alto que el actual, queremos hacer una advertencia respecto del comportamiento de las próximas dos semanas”, indicó Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, en un documento enviado a los clientes de dicho broker.

“El 1° de septiembre debería ser la fecha en la que se deberían entregar los bonos que participan del proceso del canje, por lo que va a haber una semana en la que el mercado se va a quedar con menos vehículos para operar el MEP y el CCL. Y no debemos olvidarnos del parking de la operatoria, por lo tanto, aguardamos un contexto más complejo y enrarecido para estos días. Si bien la operación se puede hacer a través de acciones argentinas y ADR's o de Cedears, hay algunas plataformas internacionales que no están queriendo operar con acciones argentinas para la conversión de acciones a ADR y, por lo tanto, creemos que va a haber una reducción de volumen”, agregó Sosa.

El analista de IEB consignó además: “Al mismo tiempo que se espera que el Gobierno intervenga el mercado de bonos. Es decir, en un mercado donde va a haber menos volumen, si realmente va a haber una intervención por parte del Gobierno, dando que tiene deuda en fondos públicos, podríamos estar teniendo dos semanas con movimientos, tanto en el MEP como en el CCL, que no tengan que ver con la tendencia de fondo. Recién a partir del 7 de septiembre podríamos tener un mercado que comience a normalizarse”.

Respecto de cuál va a ser el bono nuevo que reemplace al AY24 como el más popular para pasarse a dólares, todos los analistas coinciden en que el instrumento con vencimiento en 2030 es una fija.

Dólar oficial

El dólar turista o solidario subió dos entavos este martes a $101,32. Fue producto de que el billete minorista, sin el impuesto PAÍS, avanzó también dos centavos a $77,94, en agencias de cambio y bancos de la city porteña de acuerdo al relevamiento de Ámbito.

Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotiza a $77,75 mientras que en el canal electrónico se consigue a $77,70.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió ocho centavos a $73,81 en línea con la postura de venta del Banco Central, como sucede todos los días, en una rueda en la que operó demandada y con escasa respuesta de la oferta genuina.

Los máximos se anotaron como siempre al comenzar el día en $73,81, el mismo precio que el Banco Central colocó en su oferta habitual. La escasez relativa de la oferta privada exigió intervenciones de la autoridad monetaria para atender la demanda por cobertura y para cumplir con obligaciones con el exterior, en un escenario de intensa actividad oficial.

El volumen operado en el segmento de contado ascendió un 29% a u$s207,457 millones y fuentes privadas del mercado estimaron que el Banco Central finalizó la jornada con un saldo negativo de aproximadamente u$s60 millones.

En el inicio de la rueda, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, aseguró que el tipo de cambio actual es competitivo, y sostuvo que, con el cierre del canje de deuda, "se reducirá la brecha" entre el valor del dólar oficial y los que operan en el mercado de capitales, y "no habrá motivos para establecer nuevas restricciones" cambiarias.

En este sentido, señaló que, en ese escenario, aguardan "una mejora en las expectativas" y afirmó que, "si eso ocurre, no habrá motivos para establecer nuevas restricciones".

El funcionario se refirió también al nivel de reservas monetarias, y puntualizó que "son las que el Banco Central publica diariamente y que están hoy por encima de los US$ 43.000" millones.

Desde PR Corredores de Cambio consideraron sobre el desarrollo de la rueda que "la autoridad monetaria dispuso una suba del tipo de cambio mayorista que no repetía desde el martes pasado. La mejora de los precios no tuvo impacto en la oferta, que hoy no tuvo el protagonismo de otras jornadas y en consecuencia forzó intervenciones oficiales para abastecer la demanda autorizada".

En línea con la venta estimada del BCRA, que se conocerá con exactitud en algunos días, las Reservas Brutas Internacionales retrocedieron u$s65 millones este martes y cerraron en los u$s42.984 millones.

Tasas

El banco central argentino (BCRA) mantuvo estable una tasa del 38% en una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días de plazo, dijeron operadores.

Acotaron que la entidad colocó 330.146 millones de pesos (unos 4.473 millones de dólares), con una expansión de 36.635 millones de pesos.

Dólar blue

El dólar blue cerró estable este martes a $137, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño.

El billete informal cayó $1 el lunes tras haber registrado el viernes su tercer avance en forma consecutiva, que lo llevó a acumular un aumento de $6 durante la semana pasada.

De esta manera, la distancia con el dólar mayorista se ubica en el 85,6%. El spread entre ambas cotizaciones llegó a rozar el 95% a fines de julio, y a alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.

Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $51,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP.

Futuros

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s781 millones de dólares. Los plazos mostraron bajas, en especial hasta fin de año, donde se lo vio muy activo al BCRA estableciendo techos en los precios. Agosto finalizó con una tasa de 28,02% y septiembre a 38,74% TNA. Fin de año a $85,68 con una TNA de 45,86%. Las posiciones de contratos abiertas totalizaron la suma de u$s5.149 millones.