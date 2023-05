Duro golpe en los bancos de EEUU: PacWest se hunde 50% tras anuncio de posible venta

Las acciones de PacWest Bancorp se hunden 50% en el premarket de Wall Street después de que la entidad confirmara que contempla "opciones" sobre su futuro e incluso se deslizara la posibilidad de una venta. El mercado está descontando que será el siguiente banco americano en caer, después de que First Republic Bank acabara en manos de JP Morgan hace unos días.

En un comunicado, PacWest dijo que no había experimentado ninguna salida inusual de depósitos desde que se anunció el lunes la venta de First Republic Bank a JPMorgan Chase & Co.