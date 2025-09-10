El dólar oficial encadena otra leve alza y en el Banco Nación ya se vende a $1.435







El tipo de cambio avanza en los segmentos mayorista y minorista en una jornada donde el Ministerio de Economía buscará refinanciar vencimientos por $7,2 billones.

El dólar oficial sube levemente este miércoles. Depositphotos

El dólar oficial avanza en los segmentos mayorista y minorista, mientras que los financieros caen en la antesala de una licitación clave para el Tesoro Nacional, en una jornada donde el Ministerio de Economía de Luis Caputo buscará refinanciar vencimientos por $7,2 billones.

En el segmento mayorista, el dólar avanza $1,5 a $1.418, lo que, hasta ahora, lo ubica en su valor nominal más alto a nivel histórico. Por su parte, en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio cotiza a $1.383,51 para la compra y $1.435,59 para la venta.

En el Banco Nación (BNA) cotiza $1.385 para la compra y $1.435 para la venta. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.865,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP retrocede 0,3% a $1.426,26, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,5% a $1.432,60. Asimismo, el dólar blue se sostiene a $1.385, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Por su parte, los contratos de dólar futuro caen en su totalidad con bajas de hasta el 1,0%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.441, y que en diciembre llegará hasta los $1.584, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron u$s1.428 millones este jueves en el mercado.

El economista Gustavo Ber señaló que el tipo de cambio mayorista "continúa expectante alrededor de los $1.420", más allá del repentino repunte de liquidaciones, en referencia a los casi u$s224,2 millones ingresados por los exportadores de cereales y oleaginosas el lunes, y los más de u$s96,8 millones del martes.