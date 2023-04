El Nasdaq despega más de 1% tras datos de inflación y empleo que reducen temores por tasas

"La inflación, tanto a nivel de los consumidores como de los productores, está bajando, en la dirección correcta (...) aunque elevada, sigue siendo una buena noticia y esto es una gran consideración en términos de que la Fed ponga fin a su ciclo de endurecimiento", agregó.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía, impulsando los valores de crecimiento sensibles a las tasas, como Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que avanzaban casi un 2%. Los sectores industrial, financiero y energético, sensibles a la economía, cedían parte de sus recientes ganancias.