El petróleo vuelve a subir, pero se encamina a su primera pérdida semanal en casi un mes. 

Los futuros del crudo Brent suben U$S 1,60 hasta los U$S 75, un 2% con relación al cierre del jueves 1° de junio que se ubicó en U$S 74,3. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) escala cerca de un 2,2% hasta ubicarse en U$S 71,7, es decir U$S 1,4 para cotizar apenas por encima de los U$S 70 por barril. Aun así, ambos contratos se encaminaban a su primera pérdida semanal en tres semanas.