Finanzas captó $50.000 millones y bajó tasa (comienza carrera contra reloj hacia el "8-M")

Las LEDES captaron casi $37.000 millones más otros $15.000 millones por el BONCER 21. Por la letras más corta se adjudicaron $9.845 millones con una tasa del 31,44% anual, por la que vence a principio de julio $7.400 millones al 31% anual y por la que vence a fin de julio $19.752 millones al 30,8%. Mientras que en el caso del BONCER (tasa del 2%) hubo que prorratear la emisión porque se superó el límite de colocación, siendo el factor de prorrateo del 97.0835114920132%. Cabe recordar que todas las ofertas se suscriben en pesos, desde $1.000 (tramo competitivo) hasta $3 millones en el no competitivo. Un dato curioso de la licitación: Finanzas está colocando deuda a menor tasa que el BCRA. Aunque, precisamente, lo único que hace ruido es el nivel de la tasa ya que, de acuerdo a la visión oficial, refleja menores expectativas inflacionarias de los próximos meses. Esto no parece cuadrar con la visión de los economistas ante los últimos datos inflacionarios y del mercado cambiario.

Ahora bien, en medio de una semana movida por la presentación formal de la oferta de reestructuración de la deuda externa bajo ley extranjera, el equipo de Diego Bastourre pudo cerrar con cierto éxito, más allá de las suspicacias del mercado, otro capítulo de la endemoniada agenda de la deuda en pesos. Es que, si se mantiene esta perfomance en lo que resta de abril, Finanzas habrá podido sortear el peor mes que presentaba vencimientos por $550.000 millones. Puede calificarse de promisorio ya que el objetivo oficial, implícito en la estrategia de financiamiento, era alcanzar un porcentaje de renovación (rollover) cercano al 90%, lo cual ya se obtuvo. Al respecto vale destacar que por primera vez el Gobierno no tuvo que emitir para pagar deuda (aunque algún remanente del BONCER 20 todavía puede haber). Ahora la meta de Finanzas es apuntar al 100%. Para tener una idea de cómo se despeja el horizonte en mayo, solo hay vencimientos por $145.000 millones.

De modo que este tema no parece ser un obstáculo el próximo mes y toda la atención estará en el canje de la deuda externa. Pero de cara a lo que viene en materia de deuda en pesos, esta cierta recuperación de la “curva en pesos” (se observa ya que las paridades de las Letras cortas se acercan a los valores de las nuevas emisiones) le abre el abanico de opciones tanto a Finanzas como al mercado porque, como ya se vio en la licitación de este viernes, empiezan a reaparecer fondos de inversión como los llamados “t+1”, que fueron de los más castigados por el reperfilamiento del gobierno anterior. De modo que no solo las compañías de seguros o los bancos y los fondos comunes “t+0” (money market) se están inclinando por las nuevas alternativas que lanza Finanzas. Claro que mucho de este nuevo menú de opciones viene, en cierta forma pergeñado, por la demanda que en varios encuentros manifestó qué tipo de papeles necesitaban para estacionar la liquidez excedente. Según pudo saber Ámbito en esta última licitación hubo más participación de estos fondos t+1 y el espectro de inversores fue más heterogéneo.

Por lo que viene, es difícil ver instrumentos con tasa variable como la Badlar, dada su volatilidad y que hoy obligaría a convalidar mayores spread de los alcanzados. La estrategia parece ser operar más en la curva con CER, mediante Letras y Bonos. La idea es darle más volumen, y, aunque no sea lo ideal, seguir con el tramo corto de la curva para rearmar el largo plazo, siempre con tasas de intereses, a la baja. Porque ven que hay muchos inversores con capacidad para ir más al largo.

Con respecto al canje de deuda, todo indica, según lo que manifiestan funcionarios y el propio presidente Alberto Fernández, que habrá simetría en el tratamiento entre la deuda bajo ley local y bajo ley extranjera. Esta semana, el equipo de Finanzas y la Unidad “ad-hoc” terminaron las cuestiones formales, “todo el papeleo”, como confió un allegado a la operación, con referencia a la presentación a la SEC y la publicación de decretos e incluso alguno rectificatorio.

En el Ministerio de Economía intentan desdramatizar la fecha del 22 de mayo, cuando vencería el plazo para pagar los intereses de los Globales no cancelados esta semana (u$s500 millones). Y ahora, el mayor activismo estará en manos de los bancos colocadores quienes ya comenzaron los contactos. “La posta la tienen los bancos colocadores, y no debe olvidarse que no hay road show así que toda la generación de marketing, o sea, el proceso de difusión le da el protagonismo ahora a estas entidades”, explicaba un conocedor de estas lides. Los bancos estarán muy activos, sobre todo, con el resto de los fondos de inversión, más pequeños, e incluso con los bonistas, o sea, los minoristas. Bajarán la oferta a la SEC a tierra para estos grupos de acreedores, en términos más micro. En el medio hay un proceso de aprobación de la oferta y del prospecto que también insume tiempo. Sin embargo, al consultar sobre la fecha del 8 de mayo, allegados a la operación consideraron que era suficiente y así lo comulgaban los “colocadores”. En el ínterin, siguen las conversaciones del equipo negociador tanto con grandes como pequeños acreedores, donde el “Zoom” es el protagonista.