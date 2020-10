Analistas destacaron que la colocación podría favorecer la consolidación fiscal

Al respecto, Furiase, indicó que esta colocación abre un "puente financiero" que le daría aire al gobierno en el corto plazo. "Es clave que lo aproveche para patear vencimientos de acá en adelante y generar una consolidación fiscal y monetaria creíble en el marco con el acuerdo con el Fondo Monetario que va a ser lo que va a necesitar para coordinar expectativas a cambio de más reservas en el Banco Central".

De no crear una consolidación fiscal de cara al FMI, el director de Eco Go, cree que esta situación puede "terminar siendo muy costoso hacia adelante y que van a necesitar más emisión monetaria". "La alternativa sino era tener un reperfilamiento compulsivo o tener que emitir para financiar los vencimientos en pesos con la potencial presión del CCL pero el gobierno fue por la alternativa del dólar linked que fue la más lógica", completó.

Furiase también analizó como positivo de la colocación la "reducción de la emisión monetaria del Banco Central al tesoro en $100.000 millones y reducir la expectativa de emisión monetaria en un cortísimo plazo".

Por su parte Leonardo Chialva, socio director de Delphos Investment, le dijo a Ámbito que "el resultado de la licitación fue espectacular, no solo por el monto final, sino por la distribución entre los instrumentos" y en cuanto a los montos aseguró que "no se concentró solo en el bono dólar linked, sino que los otros instrumentos anduvieron muy bien, a pesar de que la tasa de corte estaba abajo de la del mercado secundario".

El economista Gustavo Ber, en diálogo con Ámbito, dijo que la licitación de títulos y bonos, "fue positiva, no sólo por la demanda que captaron los diferentes títulos - en especial el DL - sino además por la señal de cancelar anticipadamente adelantos transitorios al BCRA".

Ber también hizo mención a la descompresión de la emisión monetaria: "Dichas señales resultan positivas ya que, en caso de consolidarse en el tiempo, podrían permitir recurrir menos al BCRA como mecanismo de financiamiento del elevado déficit fiscal, lo cual viene despertando crecientes preocupaciones por sus implicaciones cambiarias e inflacionarias".

Por su parte, Matias Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, aseguró a Ámbito: "La devolución de los adelantos transitorios es una buena señal. Obviamente no alcanza porque el problema no es tanto el ahora sino la perspectivas de déficit del año que viene. Creo que parte de la corrida que hay sobre los dólares paralelos en este contexto tiene que ver mucho con la meta fiscal del año que viene. El porcentaje que se piensa emitir: el 60% de ese 4,5% del PBI. Esto ayuda pero no alcanza".

Sobre la buena colocación de instrumentos con dólar linked, Matias Rajnerman, analizó: "Evidentemente el mercado o no espera un desdoblamiento o no esperan que las importaciones se hagan al dólar blue. Eso implicaría que se desacelera la inflación y el dólar blue se calma. Creen que el dólar oficial le va a ganar a los precios en el mediano plazo".

La Secretaría de Finanzas obtuvo fondos por $420.583 millones que permiten finalizar el mes con un financiamiento neto positivo aproximado de $ 250.000 millones, lo que representa un ratio de refinanciamiento de vencimientos (roll-over) del 246%, el mayor del año.

Adicionalmente, informó el Gobierno, se reducirá la asistencia monetaria brindada por el BCRA en el marco de la pandemia. En esta línea, el Tesoro Nacional efectuará durante esta semana un pedido de cancelación anticipada de Adelantos Transitorios (ATs) del BCRA por un total de $100.000 millones, que suman a las cancelaciones ya efectuadas en octubre por cerca de $26.000 millones.