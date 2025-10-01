Los ADRs arrancan el mes con nuevas caídas, aunque los bonos empiezan a revertir bajas iniciales

Los títulos soberanos abrieron octubre bajo fuego. Desconfianza de los inversores por la falta de dólares.

La tensión financiera y cambiaria se reinstaló rápidamente, y este miércoles parece profundizarse. Los bonos argentinos en dólares operan mixtos en el inicio de octubre tras un mes de septiembre para el olvido . Además, la mayoría de los ADRs de argentinos que cotizan en Wall Street operan en rojo.

Entre los bonos soberanos, el Bonar 2041 lidera las pérdidas con un retroceso del 2,7%, seguido por el Global 2046 (-2,6%), el Bonar 2038 (-2%); el Bonar 2035 (-1,5%) y el Bonar 2029 (-0,5%). En contraste, el Global 2041 gana un 1,9%.

En este contexto, las estimaciones del riesgo país ya se ubican cerca de los 1.230 puntos básicos (pb) entre la incertidumbre preelectoral y la preocupación por la sustentabilidad del actual esquema cambiario. El último dato cerrado del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan ) del 30 de septiembre mostró un valor de 1.222 pb y arrojó una suba del 9,6% con respecto al registro anterior.

El Sales Trader de Grupo IEB , Nicolás Cappella , señaló en X que si bien los títulos en dólares comenzaron abrieron con fuertes bajas en torno al 3%, a lo largo de la jornada apareció demanda y finalizaron la rueda con algunos verdes. " Se volvió a notar interés en el trade de cambio de legislación (vender GD30 para comprar AL30, mismo bono, pero uno jurisdicción Nueva York y el otro de ley local) , que en algunos bonos alcanzó el 10%", añadió.

En cuanto a la curva pesos, el espacialista sostuvo que esta marcó la misma dinámica, con un inicio más pesado, pero que también mejoró en el correr de la jornada. "Termina un poco mixta, con leves rojos, pero sin consolidar rebote" , aseveró. Este miércoles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) y el MEP subieron fuerte y cerraron a $1.574,02 y $1.523,00, respectivamente.

Desde Max Capital destacaron que las intervenciones del Gobierno a nivel cambiario, combinadas con el último día de ventas bajo la exención impositiva, provocaron disrupciones en el mercado local el pasado martes.

En tanto, remarcaron que la expectativa de una moneda más débil después de las elecciones, ya sea bajo un esquema de flotación o por nuevas restricciones cambiarias que impliquen un CCL más alto, impulsaron las tasas en la parte media y larga de la curva de pesos, así como las tasas implícitas en los futuros.

ADRs y acciones locales

Por su parte, los ADRs operan con casi una totalidad de bajas y las caídas están encabezadas por: Grupo Supervielle (-2%); Loma Negra (-1,8%) y Edenor (-1,3%). A contramano, Telecom Argentina sube 1%.

A nivel local, el S&P Merval sube 1,1% a 1.793.618,790 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares cae 0,4% a 1.146,19 puntos. Los activos locales retroceden en su mayoría: Grupo Supervielle (-1,8%); Transportadora de Gas del Sur (-1,4%) y Grupo Financiero Galicia (-1,0%).