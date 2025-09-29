Los ADRs, los bonos y la bolsa local operan con disparidad, mientras el mercado digiere las nuevas restricciones

Luego de la restricción para arbitrar los dólares financieros y el oficial, el foco del mercado se mantiene sobre la acumulación de reservas en momentos de fuerte liquidación del agro.

Los bonos en dólares comenzaron la jornada de este lunes con caídas de hasta 1%, tras la reciente restricción al arbitraje del dólar oficial y los financieros . El mercado mantiene la atención en la acumulación de divisas por parte del Tesoro , mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan mixtas.

Entre los ADRs , BBVA Argentina lidera las subas con y trepa un 3%, al tiempo que el Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia también avanzan un 2,5% y 2%, respectivamente.

A su vez, el S&P Merval sube 0,5% a 1.800.501,720 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 0,8% a 1.227,62 puntos. El dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocede 0,04% a $1.469,6.

Las acciones en la bolsa local operan con mayoría de subas, lideradas por Banco BBVA (+2,4%), Grupo Supervielle (+2,3%), Aluar (+1,7%). Por otro lado, Transportadora de Gas del Sur e YPF caen un 1%.

El pasado viernes, el Banco Central (BCRA) restableció la restricción cruzada para individuos, y bloqueó por 90 días el acceso al MEP/CCL al utilizar el mercado oficial de cambios . Así, quien compre dólares en el mercado oficial deberá esperar al menos 90 días antes de poder adquirir activos negociables en dólares en los mercados locales.

Desde Max Capital remarcaron que, hasta ahora, los individuos podían arbitrar entre ambos mercados comprando dólares al tipo de cambio oficial, vendiéndolos en dólares financieros a través de un bono y usando luego esos pesos para volver al mercado oficial, en un ciclo que les permitía aprovechar la diferencia cambiaria y reducir la brecha.

Bonos y riesgo país

En tanto, los bonos soberanos en dólares pierden hasta 2% de la mano del Bonar 2035, seguido por Bonar 2030 (+1,5%), el Bonar 2029 (+1,4%) y el Global 2038 (+1%).

El último dato del riesgo país arroja un valor de 1.088 puntos básicos (pb), lo que supone una baja frente al registro anterior, pese a que el indicador se sotiene por encima de los 1.000 pb.

El economista Gustavo Ber señaló que el indicador económico se ubica ya más cerca de los 1.100 pb, "a la espera de posibles operaciones financieras que pudieran contribuir a despejar próximos vencimientos y así reducir el riesgo país a niveles de rollover".