Los ADRs repuntan hasta 5% en Wall Street y el S&P Merval extiende su rebote







Los ADRs suben hasta 5% en la apertura de Wall Street este martes. Los papeles argentinos trepan por segunda jornada consecutiva luego de lo que fue la presentación del Presupuesto 2026 y el moderado discurso del presidente Javier Milei.

Las ganancias son encabezadas por Cresud (+5%); Grupo Supervielle (+1,5%); Banco BBVA (+1,3%); Banco Macro (0,8%) y Grupo Financiero Galicia (0,2%).

Por su parte, el S&P Merval opera con una suba del 1,4% y extiende ganancias hasta los 1.813.724,050 puntos, mientras que su contraparte en dólares trepa 1,7% a 1.226,98 puntos. Entre las acciones que más suben destacan: Grupo Supervielle (+2,5%); IRSA (+2,3%); Banco BBVA (+1,8%).

Bonos y riesgo país Los bonos en dólares operan con mayoría de bajas y el Global 2046 liderando las pérdidas (-2,5%), seguido por el Global 2029 (-1,7%). En contraste, el Bonar 2041 avanza 0,3%.

El equipo de Research de Puente destacó que, en el inicio de la semana, los títulos reaccionaron positivamente al anuncio del Presupuesto, en particular al tono moderado del discurso de Milei. Sin embargo, todavía siguen en niveles muy inferiores a los previos a la elección de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto al tipo de cambio, indicaron que "la presión aún se mantiene", sin que la divisa toque el techo de la banda ($1.474,3), ni que el BCRA opere en el spot. El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 15 de septiembre mostró un valor de 1.231 puntos básicos y arrojó un salto del 8% con respecto al registro anterior.

