Los bonos en dólares abren la semana en rojo y sigue la alerta por las reservas en plena tensión cambiaria







La deuda soberana en dólares vuelve a abrir una nueva semana con caídas generalizadas en medio de las tensiones cambiarias y las dudas del mercado acerca de las reservas.

Los bonos en dólares caen pero la renta variable se recupera. Depositphotos

Los bonos en dólares vuelven a caer en Wall Street este lunes, a la espera de la presentación del Presupuesto 2026 que esta noche anunciará el presidente Javier Milei en cadena nacional. Este fuerte rally bajista de la deuda soberana también sucede en medio de las tensiones cambiarias y las dudas del mercado acerca de la capacidad de pago de los abultados vencimientos en moneda extranjera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la renta variable el S&P Merval sube 1,2% a 1.781.615,590 puntos básicos.

El Presidente realizará esta noche una cadena nacional en la cual presentará al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto 2026 elaborado por el PEN, el cual deberá ser objeto de debate legislativo luego de las elecciones de octubre.

"Será importante ver cómo se aprovecha la oportunidad. Léase, si además de mantenerse el rumbo y la convicción fiscal, se complementa con anuncios que permitan retomar la centralidad en la agenda y re-anclar expectativas. Tanto políticos, como económicos. Los rumores al respecto prometen también aportar lo suyo durante la rueda de hoy", explicaron desde Outlier.

Noticia en desarrollo.-