El mercado reaccionó al discurso de Lula: se deprecia el real un 3% y cae el bovespa

El mercado reacción a las últimas declaraciones del presidente electo quién también dijo que las empresas estatales ahora serían "respetadas", en un intento por contrastar con las políticas privatizadoras del presidente saliente, Jair Bolsonaro.

"¿Por qué se hace sufrir a la gente por garantizar tal estabilidad fiscal en este país? ¿Por qué la gente dice todo el tiempo que es necesario recortar el gasto, crear superávit, que se necesitan topes de gasto?", cuestionó.

Pero a pesar de las críticas a los mecanismos de control del gasto, Lula afirmó que pretende llevar una "política fiscal seria".

La estatal Petrobras no se repartiría, dijo Lula, mientras que los prestamistas estatales Banco do Brasil y Caixa Economica Federal no serán privatizados.