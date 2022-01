Mercado Libre presentó un recurso administrativo ante el Banco Central

De momento, en Mercado Pago esperarán una respuesta a la demanda presentada mientras aguardan que el Banco Central revea su postura y los convoque a dialogar. Mientras tanto, advierten que podría haber efectos adversos en el sector fintech ya que la norma apunta al corazón del negocio. No descartan que se frenen planes de inversión y creación de nuevos empleos.

“Esto viene en contra de lo que venía haciendo el BCRA por la inclusión financiera. Nuestra actividad permitió disminuir el circulante de dinero físico y aumentar la recaudación tributaria. Y por eso nos preocupa que no hay una justificación clara. Esto no es bancos vs fintech, esta normativa no tiene motivos claros”, señalaron desde la empresa parte de Mercado Libre.

El directorio del Banco Central había dispuesto que las entidades financieras deben constituir un encaje del 100% de los fondos depositados por las billeteras virtuales (denominados proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago) “para preservarlos de contingencias y garantizar que estén siempre a disposición de los y las ahorristas”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado.

La justificación fue que "estas cuentas son de carácter transaccional y la medida dispuesta fortalece ese rol", argumentó el BCRA. La disposición, sin embargo, le corta una fuente de ingresos a las fintech porque “los bancos les otorgaban una rentabilidad para tener los fondos en su institución”, explicó a Ámbito Ignacio Carballo, economista y especialista en el ecosistema fintech.

Con esta nueva norma, a partir del primero de este mes esos fondos deberán permanecer, además, inmovilizados en el BCRA, a disposición de sus titulares. Por lo que ya no podrán generar intereses.