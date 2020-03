¿Qué opinan los analistas sobre el crack de los mercados y su impacto en Argentina?

Frente a esta compleja coyuntura, Ámbito consultó a varios analistas para recabar opiniones sobre los efectos que tendrá en la Argentina y el mundo el crack que se produjo en los mercados:

Gustavo Neffa, director de Research for Traders

Claramente, a todos los efectos locales, se les suman componentes externos donde la bolsa norteamericana está bajando 7%, y el precio del petróleo de 20% a 25%, está boyando en ese rango.

Claramente todo esto significa una ola masiva de futuros defaults a nivel mundial, donde el “high yield”, es decir, los bonos de alta renta, estarán experimentando serias complicaciones.

Y bueno, Argentina está dentro de ese paquete de alta renta o de valores especulativos, y en donde todo esto ayuda al Gobierno en la estrategia de renegociación con los acreedores porque tira para abajo, por debajo de u$s40, el precio promedio de los bonos esta mañana, y eso serviría para cerrar una negociación dada la oferta que ya se debería estar conociendo a la brevedad.

El problema es que estos precios, muchos fondos más que especulativos, fondos buitres, están intentando acercarse al mercado para comprarlos, incluso un poquito más abajo, pero en la zona de u$s35, te puedo asegurar que va a haber bonos que se van a estar comprando por parte de los fondos buitres, que van a trabar la negociación o intentar trabar las activaciones de la cláusulas de acción colectiva. Ese es el gran riesgo que yo veo a corto plazo.

Por un lado, al Gobierno lo beneficia que caigan los precios, por otro lado, lo podría perjudicar muchísimo. Estamos en valores marginalmente peligrosos. El riesgo país en 2700 puntos no es más que un reflejo de todo lo que está pasando, no solo en el mercado local, sino todo lo internacional.

Sergio Morales, de Morales Inversiones

Que un par de personas no se pongan de acuerdo en precio del crudo no puede ser considerado un "black swan". La velocidad de la caída de los mercados denota una previa sobrevaloración de los activos, que encuentra en el "coronavirus" y en el desplome del crudo, el momento perfecto para un brutal sell-off. En este sentido, y aunque puede demorar, solo me hace pensar en cómo será el rebote cuando pase la tormenta.

Gustavo Ber, titular de la consultora Ber:

Una jornada nuevamente negra donde ya desde anoche se sabía que esto iba a pasar. Particularmente el petróleo derrumbándose y extendiendo está tónica de modo pánico en la cual están operando los mercados envueltos entre el coronavirus, sus implicancias económicas y las respuestas de los bancos centrales y políticas fiscales por parte de los gobiernos.

Bajo este escenario de riesgo, búsqueda de refugio tan abrupta que refleja las tasas del bono del tesoro en torno a 0.50 a diez años y una fuerte desvalorización y la salida de los capitales de los mercados emergentes, Argentina como no podía ser de otra manera está enfrentando un severo castigo tanto en lo que son las acciones, no sólo los ADR de bancos y energéticas como suele suceder en estos escenarios por su mayor liquidez ante un desarme de carteras del exterior, sino también y especialmente las petroleras, producto del histórico derrumbe que está sufriendo el petróleo, YPF y Tenaris están sufriendo caídas del orden del 20%.

En el orden de los bonos el ‘sell off’ está siendo está siendo muy importante producto del escenario internacional, las demoras en términos del cronograma respecto al plan de los acreedores de recibir la oferta esta semana que estaría siendo demorada un par de semanas más, y un contexto internacional en el cual ya quita probablemente para los acreedores la posibilidad de realizar la oferta está de algún modo mucho más volcados o concentrados en el contexto internacional que es lo que marca la tónica de riesgo.

Por lo cual la salida ha sido muy pronunciada, ha habido caídas muy importantes en los bonos, riesgo país en tono a 2.800 puntos, caídas verticales en la mayoría de los bonos y paridades que ya se ubican en niveles que empiezan a tentar o pueden empezar a tentar a los fondos buitre, lo cual se convierte y abre también un nuevo escenario respecto a los próximos pasos de las autoridades de los acreedores y del FMI desde el punto de vista de que el ingreso de estos participantes complejizaría muchísimo más la operación de canje.

Obviamente esto es un minuto a minuto en medio de una situación histórica que se está viviendo en estas últimas semanas producto del puntapié que dio el coronavirus y donde ya claramente no estamos en un terreno de corrección sino que ya estamos cerca del 20% de los máximos y es muy probable que estemos ante un cambio de tendencia en un escenario global que se ha complicado y que de alguna manera está anticipando una inversión de la curva y tasas en mínimos históricos y que una recesión importante está por delante.

Juan Ignacio Paolicchi, analista de EcoGo

Es un tema el hecho de que nos agarre a mitad de camino de la renegociación semejante riesgo global, la verdad es que no se veía esto desde la última crisis internacional, en términos de acciones y de lo que hoy cotizan los bonos libres de riesgo, en mínimos históricos.

Esto puede ser una oportunidad desde el punto de vista de que te baja la tasa libre de riesgo y esto, si querés los instrumentos argentinos todavía rinden más, pero lo cierto es que en un contexto de aversión global al riesgo también te baja el costo de oportunidad de esperar, litigar y obtener un 100% del pago que te correspondía y no aceptar la propuesta que te haga el Ministerio de Economía. Entonces tenés un trade off ahí, y por supuesto en un contexto en que Argentina no puede afrontar sus vencimientos, semejante salida de capitales emergentes te deja los bonos en paridades de 30 o cuarenta donde los fondos buitre ya empiezan a mirar con cariño los bonos de Argentina otra vez.

Uno hubiese esperado que dado el tiempo que llevan sabiendo que iban a ser gobierno, ya tuvieran una propuesta medianamente cerrada. Pero bueno, todavía esperamos.

José Bano, de InvertirOnline.com

Lo que estamos viendo hoy es un día que va a pasar a la historia tristemente. Creo que estuvo bien que ayer fuera domingo que ya sabíamos el no acuerdo de la OPEP y demás, me alegro porque nos dio tiempo más o menos a armarnos y los mercados ya fueron reaccionando un poquito. De hecho suele haber exuberancias, si vos te fijas el petróleo, por ejemplo, del máximo de este año que fue el 6 de enero, bajó a la mitad prácticamente, un 46%. Ahora, en el intradiario hoy llegó a tocar el piso de u$s27 y después recuperó hasta u$s34. Capaz que para cuando publiques esto el número ya sea muy distinto. Es un día complicado porque querés operar como loco y son muchas oportunidades, pero la operatoria va a ser complicada.

Los sistemas de todo el mundo están complicados con este nivel de operatoria. Vimos casos de brockers de Estados Unidos que tuvieron que por un momento bajar la plataforma. Acá me imagino que seguramente pasará, las operaciones van a ir más lentas y demás. Porque cuando tenés semejante nivel de operaciones vos querés operar bastante pero por otro lado es un poquito más riesgosos si estás especulando, porque por ahí el precio que vos ves en pantalla no es el que terminás pudiendo cerrando la operación, entonces hay que estar atento que hay un factor que puede terminar complicando la operatoria.

Yendo a un análisis de lo local, no me imagino un peor momento para salir a negociar la deuda que éste, lamentablemente no nos queda otra porque los plazos y tiempos se nos vienen encima. Una Argentina que no consigue financiación y que solamente puede meter mano en reservas y alguna colocación que 20 mil millones de pesos es un montón pero en dólares es muy poquito, es lo único que puede hacer y se nos viene encima. Tuvimos un enero deficitario por primera vez desde 2007 (déficit primario), son varias situaciones que hacen que Argentina tenga que salir al mercado ya.

No era casual que en el plan de Guzmán se muestren objetivos tan ambiciosos y que él quiera cerrar para marzo la negociación. No era casual. Pero la verdad es que en este momento todo el mundo quiere salir del mercado y quiere salir de los activos más riesgosos, y hay pocos activos más riesgosos en el mundo, en este momento, que los bonos argentinos. Por todo esto va a ser brava la negociación no sólo por lo que significa sino por este contexto. O sea, ya iba a ser difícil antes, ahora, no quiero imaginar.

Pablo Castagna, director Wealth Management de Balanz

El Panorama se complicó rápidamente y estamos frente a una sumatoria de factores que están resultando muy preocupantes para los inversores que están tomando decisiones minuto a minuto.

1. Coronavirus: el mundo está muy preocupado por los avances del virus y su efecto económico sobra la economía real, los inversores están mirando cómo se están complicando los números de las empresas y obviamente se van a ver reflejados en los próximos balances, generando ventas masivas en las principales bolsas del mundo.

2. Crisis del petróleo: el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Rusia que no logran ponerse de acuerdo en frenar la producción y estabilizar el precio, en consecuencia el precio del barril no para de bajar y los efectos sobre la rentabilidad de las empresas vinculadas al sector preocupa y mucho. En lo local, el proyecto Vaca Muerta quedó envuelto en una gran incertidumbre.

3. Reestructuración de la deuda: uno de los principales drivers que miran los acreedores para sentarse a negociar es la capacidad de pago por parte del país, con esta crisis en puerta, hay que rever todos los números, por eso la fuerte suba del riesgo país.