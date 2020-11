Mercados: sigue la ola positiva por la vacuna contra el Covid-19, pero sufren las acciones de las tecnológicas

Bolsas

Las bolsas mundiales registraban hoy variaciones mixtas en los principales activos, y el petróleo operaba en alza en los mercados internacionales de referencia, en un contexto de volatilidad marcado por la pandemia de coronavirus.

Las principales bolsas de Europa operan con alzas de más de 1%, mientras que en la región Asia-Pacífico cerraron hoy con resultado mixto, según la agencia Bloomberg.

El índice japonés Nikkei cerró con un alza de 0,26%, Hong Kong con 1,10% y Corea del Sur con una suba de 0,23%.

En tanto, Taiwán concluyó la jornada con una merma de 0,35% y China lo hizo con un retroceso de 0,40% en su índice Shanghai y de 1,065% en el Shenzhen.

En Europa la mayoría de las bolsas operaban también en positivo: el Reino Unido registraba una suba de 1,32%, Francia de 0,88%, Alemania de 0,27% y España de 2,36%, mientras Italia bajaba 0,01%.

El S&P 500 caía el martes ya que se desvanecía el entusiasmo por las señales de una primera prueba exitosa de una vacuna para el Covid-19 que está en etapas finales, mientras los inversores continuaban sacando dinero de las grandes empresas tecnológicas, las más beneficiadas por la pandemia.

Netflix Inc, Amazon.com Inc, Facebook Inc y Microsoft Corp -a las que le ha ido bien desde que comenzó a implementarse masivamente el teletrabajo este año, llevando a Wall Street a varios récords- extendieron las pérdidas del lunes e hicieron caer el Nasdaq alrededor del 2%.

Los índices de tecnología, servicios de comunicación y consumo discrecional perdían más de un 1% ya que los inversores optaron por sectores que se espera que se beneficien de una reapertura total de la economía, como el de energía y el industrial.

Los principales índices de Estados Unidos alcanzaron nuevos picos el lunes luego de que los datos del ensayo de la vacuna para el Covid-19 de Pfizer Inc. estimularon las apuestas de una rápida recuperación económica el próximo año.

La victoria proyectada del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos también alegró al mercado.

Biden elogió los progresos de la vacuna, pero llamó a la precaución al decir que pasarían "muchos meses más" antes de que una inmunización generalizada esté disponible. Mientras tanto, los nuevos casos diarios en Estados Unidos superaron los 100.000 por sexto día consecutivo.

El Promedio Industrial Dow Jones subía 51,07 puntos, o un 0,18%, a 29.209,03 unidades, mientras que el S&P 500 caía 36,66 puntos, o un 1,03%, a 3.513,84 unidades. El Nasdaq perdía 273,699 puntos, o un 2,34%, a 11.440,084 unidades.

Apple Inc subía aproximadamente un 0,2% antes de realizar evento más tarde en el día en el que se espera que presente nuevas computadoras Mac utilizando sus propios chips de procesador internos.

La Bolsa de San Pablo mostraba un incremento de 1,25% y su principal indicador, el Bovespa, se ubicaba en 104.812 puntos.

La Bolsa de Comercio porteña operaba con un incremento de 1,22% en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en 50.255,76 puntos, y el riesgo país subía 1,2% y se ubicaba en 1.370 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Por su parte, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban en su mayoría en alza, con ascensos de hasta 5,4% en YPF y 5,2% en Banco Supervielle.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con variaciones en positivo: la soja subía 0,60% para ubicarse en US$ 410,52 la tonelada en los contratos futuros con entrega en enero de 2021.

En tanto, el maíz subía 0,98% hasta los US$ 162 y el trigo descendía también 0,20% hasta los US$ 220 en los contratos futuros con entrega en diciembre, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 1,86% y se comercializaba a US$ 41,04 el barril en los contratos con entrega en diciembre, en tanto que el Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), se comercializaba a US$ 43,15 y subía 1,77% para su entrega en enero de 2021.

Por último, el bono a 30 años de los Estados Unidos mostraba un rendimiento de 1,74%, mientras el titulo a 10 años rendía 0,95% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,18%.

Petróleo

El barril de petróleo crudo cotizaba con subas en sus valores en los mercados internacionales de Nueva York y Londres.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), avanzaba esta mañana 1,24% y se comercializaba a US$ 40,79 el barril en los contratos con entrega en diciembre.

De igual modo, el petróleo Brent del Mar del Norte, que lo hace en el mercado electrónico de Londres (ICE), ganaba 1,53% y el barril se pactaba a US$ 43,05 pero en los contratos para enero, de acuerdo con lo informado por la agencia Bloomberg.

En tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que su canasta de crudos cotizó ayer a US$ 39,97 el barril, frente a los U$S 39,22 del viernes pasado, lo que representó un aumento de 1,91%.

Oro

El oro rebotaba más de un 1% el martes, tras el fuerte desplome de la víspera, ya que la atención volvió a la posibilidad de más estímulo monetario para revivir una economía global que sigue sufriendo por la pandemia del Covid-19.

El oro al contado trepaba más de un 1,4%, a 1.888,51 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 1,7%, a 1.886,40 dólares la onza.

Los precios llegaron a declinar un 5,2% el lunes, después de que el laboratorio estadounidense Pfizer Inc dijo que su vacuna experimental contra el Covid-19 mostró una efectividad superior al 90%, según los resultados iniciales de sus ensayos.

"Sigue habiendo importantes dudas sobre el cronograma del reparto global de la vacuna y su verdadera eficacia, y esas dudas podrían mantener el respaldo de los precios del oro hasta que haya más claridad", dijo Han Tan, analista de FXTM.

"Los rendimientos negativos reales en Estados Unidos y perspectivas de un mayor alivio de la política monetaria podrían seguir inyectando más viento de cola en las velas del metal precioso", agregó.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 1,2%, a 24,36 dólares la onza; el platino subía un 1,3%, a 877,28 dólares; y el paladio avanzaba un 0,3%, a 2.485,68 dólares.

Lunes de mercados eufóricos

Luego de comenzar en niveles récord, Wall Street recortó ayer sus ganancias, que igualmente fueron importantes en este comienzo de semana. El Promedio Industrial Dow Jones un 3%, a 29.157,97 unidades, en su mayor ganancia porcentual diaria desde el 5 de junio, mientras que el S&P 500 ganó un 1,2%, a 3.550,5 unidades. Sin embargo, el Nasdaq Composite cayó un 1,5%, a 11.713,78 unidades.

Con un avance del 14%, el índice de energía lideró las alzas entre los 11 principales sectores del S&P 500 y registró su mayor ganancia porcentual diaria desde marzo, ya que los inversores apostaron que la demanda volvería a subir cuando la gente se sintiera más cómoda con la idea de viajar a medida que cede la crisis sanitaria.

"La vacuna está impulsando realmente a los mercados", dijo Chris Zaccarelli, de Independent Advisor Alliance en Charlotte, Carolina del Norte. "La mayoría de los movimientos de las acciones, bonos y materias primas están relacionadas con la luz al final del túnel para la situación del Covid-19".

"Es un punto de inflexión en términos de gasto y de comportamiento del consumidor y augura una buena actividad económica futura mientras empezamos a ver una reversión de las tendencias causadas por la pandemia", agregó.

Las noticias sobre la vacuna generaron una fuerte liquidación de activos de refugio. Los retornos de los bonos del Tesoro se dispararon casi 14 puntos básicos mientras la curva de rendimiento se empinó a su máximo desde marzo por el optimismo acerca de que la mayor economía mundial salga de la recesión inducida por la pandemia.

Los rendimientos a 10 años subieron a 0,954%, desde 0,82% al cierre del viernes y tras escalar al 0,975% más temprano. Paralelamente, los rendimientos a 30 años cerraron en 1,749%, frente al 1,598% del viernes.

Paralelamente, líderes mundiales dieron la bienvenida al resultado electoral en Estados Unidos, felicitando al presidente electo Biden incluso pese a que el actual mandatario, Donald Trump, se ha negado a conceder la derrota.

Frente a este escenario alentador, en Europa, el índice STOXX 600 trepó un 4,1%, lo cual produjo que las acciones tocaran un máximo de ocho meses. Entre las principales bolsas, las que más crecieron fueron las de Madrid (8,6%) y París (7,6%).

Mientras tanto, en Asia, el índice estrella Nikkei de la bolsa de Tokio cerró en fuerte alza de 2,1%, hasta los 24.839,84 puntos, un nivel que no se veía desde 1991. El índice Topix, mucho más amplio, ganó 1,4% a 1.681,90 puntos. El Nikkei ya había subido casi un 6% toda la semana pasada.

Las plazas bursátiles chinas también comenzaron la semana con buen pie: en Hong Kong, el índice Hang Seng subió 1,2% hasta los 26.016,17 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái progresó 1,9% hasta los 3.373,73 puntos y el de Shenzhen 2,3%, hasta los 2.333,46 puntos.

"Hay cosas buenas y malas (para los mercados financieros) con la victoria de Biden, pero al menos el riesgo de un proceso electoral que se alargue hasta la saciedad se ha desvanecido", estimó Shoji Hirakawa, estratega del Instituto de Investigación Tokai Tokio.

Las bolsas mundiales ya habían avanzado en positivo desde el miércoles pasado, aliviadas de haber escapado de una "ola azul" demócrata, ya que el resultado de las elecciones perfila un equilibrio de poder con los republicanos en el Congreso que limitará el margen de maniobra de Biden para aplicar algunas medidas que figuran en su programa, como la subida de impuestos a los ricos y las grandes empresas y el aumento de la tasa sobre las plusvalías bursátiles.

"Biden tendrá que trabajar con un Senado controlado por los republicanos para adoptar un plan de estímulo presupuestario para apoyar la economía", recuerda Nigel Green, del gabinete de asesoría financiera deVere.

"Podría tener dificultades para conseguir los 3 billones de dólares que quieren los demócratas, pero es probable que (logre) un paquete de una cantidad u otra", añadió Green. Las negociaciones sobre este plan se han estancado en el Congreso en los últimos meses.

El índice CBOE de Volatilidad del Mercado, un barómetro de ansiedad de los inversores, cayó a su nivel más bajo desde fines de agosto, ayudado por varios indicadores macroeconómicos tranquilizadores.

El desempleo retrocedió más de lo esperado en octubre en Estados Unidos, según datos publicados la semana pasada que sugieren que el mercado laboral estadounidense continúa mejorando, a pesar de la lenta recuperación económica y de la pandemia.

La economía china sigue dando señales de recuperación: China registró en octubre un aumento interanual del 11,4% en sus exportaciones mundiales, según cifras publicadas este fin de semana. Esta subida supera los pronósticos.

En sintonía con el entusiasmo en los mercados de acciones, el precio del petróleo crudo subió en torno al 8%, tanto en Londres como en Estados Unidos, por el optimismo sobre un posible rebote de la demanda.

Entre las divisas, el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganó un 0,6%, luego de tocar la semana pasada un mínimo de 10 semanas de 92,12.

El yen, que se había convertido en un refugio favorito, sufrió su mayor pérdida frente al billete verde desde marzo, con la moneda estadounidense escalando hasta un 2,2%. Las divisas que se benefician de la búsqueda por riesgo, como el dólar australiano y la corona noruega, se fortalecieron aún más.

Frente al euro, el dólar avanzó un 0,4% frente al euro a medida que los mercados confiaban más en que la vacuna podría permitir que la economía estadounidense creciera lo suficientemente rápido como para aumentar las tasas de interés.

Mientras, los precios del oro se desplomaron casi un 5% a u$s1.857,61, ya que los inversores se alejaban de la seguridad del lingote y apostaban por activos más riesgosos.