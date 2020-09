Mercados tiemblan por segunda ola de Covid-19: bolsas caen hasta 4,4% y commodities hasta 10%

Las fuertes bajas tienen lugar ante el incremento de nuevos casos de coronavirus en varios países, lo que sembraba incertidumbre sobre la recuperación de la economía. Hasta el lunes, 30,8 millones de casos de coronavirus fueron confirmados en el mundo y más de 954 mil personas murieron, según un recuento de Reuters.

En tanto, el índice dólar, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, escalaba un 0,67%. La incertidumbre de los inversores apuntaba también a la capacidad del Congreso de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo y aprobar nuevos estímulos fiscales para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia.

En ese marco, las acciones europeas registraron el lunes su peor caída en tres meses. La bolsa de Fráncfort se derrumbó un 4,4%; Milán y París cayeron un 3,7%; Madrid se hundió 3,4%; al igual que Londres. Mientras, el índice paneuropeo STOXX 600 descendió un 3,2%, una baja que no se veía desde inicios de junio.

Los temores sobre una segunda ola de infecciones de Covid-19 golpearon al sector de viajes y ocio, mientras que los bancos se hundieron tras un reporte sobre transferencias sospechosas por 2 billones de dólares de importantes prestamistas.

Podrían haber hasta 50.000 nuevos casos por día de coronavirus en Gran Bretaña para mediados de octubre si la pandemia continúa a su actual ritmo, advirtió el principal asesor científico del país. El domingo, el ministro de Salud, Matt Hancock, afirmó que era posible que se diera un segundo confinamiento a nivel nacional.

"Sospechamos que las acciones caerían brusca e indiscriminadamente, similar a lo que sucedió en febrero-marzo o en junio... si el aumento de nuevos casos en Europa minara seriamente la recuperación económica mundial", dijo Simona Gambarini, economista de mercados de Capital Economics.

El índice europeo de viajes y ocio se derrumbó un 5,2%, acumulando su peor declive de dos días desde abril, con aerolíneas como IAG -dueña de British Airway- desplomándose un 12,1% y Lufthansa un 9,5%.

Además, los bancos europeos retrocedieron un 5,7% para rondar mínimos récord después de que prestamistas que incluyen a HSBC y Standard Chartered fueran nombrados en documentos filtrados que dicen que transfirieron importantes sumas de dinero de fondos sospechosos durante las últimas dos décadas.

Las acciones de HSBC en Hong Kong y las de Standard Chartered en Londres descendieron el lunes a sus mínimos de al menos 1998. Barclays y Deutsche Bank, que también fueron mencionados en el reporte, perdieron un 5,4% y un 8,8%, respectivamente.

Por su parte, Wall Street tocaba mínimos en casi siete semanas, ya que la preocupación sobre nuevas medidas de contención del coronavirus y la incapacidad del Congreso estadounidense de lograr un acuerdo sobre más medidas de estímulo generaba temores sobre otro impacto a la economía local.

El Promedio Industrial Dow Jones perdía un 3,1% a 26.806 puntos, el S&P 500 cedía un 2,6%, a 3.233,46 unidades y el Nasdaq Composite restaba un 2,3%, a 10.542 puntos.

El índice CBOE de volatilidad del mercado (VIX), una medida de la ansiedad de los inversores, se disparó a su nivel más alto en casi dos semanas.

Todos los principales índices del S&P 500 bajaban, con energía liderando los declives ante la caída de los precios del petróleo por el posible retorno de la producción en Libia y el aumento de los casos de coronavirus.

Los índices de Wall Street han caído en las últimas tres semanas ya que los inversores se deshicieron de las acciones tecnológicas tras un repunte que llevó al S&P 500 y al Nasdaq a máximos récord.

Otra serie de restricciones para los negocios amenazará una naciente recuperación en la economía en general y sumaría presión sobre los mercados bursátiles, según analistas. La primera ronda de confinamiento en marzo llevó al S&P a sufrir su peor caída mensual desde la crisis financiera mundial.

El Congreso estadounidense se encuentra por meses en un punto muerto sobre el tamaño y la forma de un quinto proyecto de respuesta al coronavirus, por sobre los 3 billones de dólares ya aprobados.

JPMorgan Chase & Co y Bank of New York Mellon Corp caían un 2,6% y un 1,8%, respectivamente. El sector bancario del S&P retrocedía un 2,1%.

Los precios del petróleo retrocedían con fuerza debido al retorno de las exportaciones libias y al miedo a un nuevo confinamiento por los rebrotes de coronavirus, que sería desastroso para la demanda.

El barril de WTI para entrega en octubre perdía un 5,45% con respecto al cierre del viernes y se situaba en 38,87 dólares. El de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre retrocedía un 4,5% en Londres y se situaba en 41,21 dólares.

Los precios del petróleo "se hunden porque en Europa se contemplan nuevos confinamientos y al mismo tiempo Libia relanza su producción petrolera", dijo Edward Moya, analista de la consultora Oanda.

La Compañía Nacional de Petróleo libia (NOC, por sus siglas en inglés) anunció el sábado la reanudación de la producción y las exportaciones de crudo en Libia en los sitios "seguros".

Esta noticia llega al día siguiente de que el mariscal que controla el este del país, Jalifa Haftar, anunciara el levantamiento, bajo condiciones, del bloqueo de ocho meses impuesto por sus fuerzas.

Metales

El oro y el resto de los metales sufrían fuertes bajas, afectados por una apreciación del dólar, en una semana en que los inversores estarán atentos a los discursos de las autoridades de la Reserva Federal en busca de pistas sobre más medidas de estímulo para revivir una economía golpeada por el coronavirus.

El oro perdía un 2,6%, a u$s1.910,30 la onza, mientras que la plata se derrumbaba más de 10% a u$s 24,36 la onza.

"Se espera que continúe el tira y afloja entre el dólar y el oro hasta que haya un gran cambio en el apetito por el riesgo a nivel mundial, o si los inversores pueden lograr un mayor entendimiento sobre el panorama de la política monetaria en Estados Unidos", dijo Han Tan, analista de mercado de FXTM.

En otros metales preciosos, el platino restaba un 6,4%, a 878 dólares; y el paladio retrocedía un 4,4%, a 2.272,60 dólares.

Granos

Los futuros de la soja, el trigo y el maíz operaban también con bajas en el Mercado de Chicago, luego de los repuntes de la semana pasada, que llevaron las cotizaciones de los granos a los niveles más altos de los últimos meses e inclusive de los últimos años.

Las caídas de la jornada reflejan ventas de los fondos de inversión, aunque las pérdidas se limitan porque persiste "la esperanza de que continúe la demanda del principal importador mundial, China", señaló la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los contratos de la soja se pactan con un retroceso del 1,7%. El valor del maíz, por su parte, registra pérdidas del 2,5%. A su vez, los contratos de trigo exhiben una merma de 4,1%.

Activos argentinos

En medio de este panorama, e índice S&P Merval baja 2,86% y se ubica en 40.297,36 unidades, mientras que el riesgo país avanza 8% hasta los 1.359 puntos básicos, pasada la media rueda de operaciones en el mercado local.

En el panel líder de la bolsa porteña, Grupo Financiero Galicia y Aluar anotaban pérdidas de 4,23% y 3,82%, respectivamente; y en sentido opuesto Transener registraba un alza de 2,18%.

En tanto, los ADR de empresas argentinas registraban mayoría de caídas, en una jornada en la que Tenaris lideraba ese lote con una pérdida de 6,6%.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares operaban con bajas de hasta 3,6%, mientras que los títulos en pesos caían hasta 3,7%.

El dólar minorista cotizaba pasado el mediodía a $ 74,64 para la compra y a $ 79,65 para la venta, con una suba de cinco centavos en relación con el cierre del viernes. En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación cedía 0,5%, hasta $ 136,59 por unidad.

Por su parte, el dólar MEP ganaba 0,4% hasta los 130,25 pesos, y en el mercado informal el denominado dólar blue se negociaba con una suba de un peso, a $141 por unidad.

Finalmente, el dólar mayorista operaba a $75,59, con una suba de 21 centavos respecto de la última cotización.