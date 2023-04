Meta se dispara 11% en Wall Street al superar las ganancias del primer trimestre

Por su parte, los usuarios activos mensuales alcanzaron los 2.990 millones vs 2.960 millones del trimestre anterior y 2.996 esperado por el mercado. Los ingresos medios por anuncio siguen contrayéndose (-17% vs. -22% en el trimestre anterior y -14,3% estimado), aunque el número de anuncios aumenta (+26% vs. +23% anterior y +13,8% estimado).