Wall Street rebota tras conocerse fuerte recuperación de la economía de EEUU

Esta señal económica fue acompañada por los principales índices que revirtieron su tendencia bajista. El Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,7% a 26.291 puntos y el Nasdaq asciende a 1,7% a 11.030 puntos. Por su parte el S&P 500 crece un 1,8% a 3.259 puntos.

Este último era apuntalado por los avances de Apple Inc , Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que ganaban entre un 0,4% y un 3% antes de que reporten sus resultados trimestrales. Facebook Inc, escalaba un 3,2%, tras el optimista pronóstico de Pinterest Inc.

Por otra parte, la consultora MBA indicó que espera que el ritmo del crecimiento se desacelere en el cuarto trimestre y a principios del próximo año, pero estima que la expansión continuará, siempre que la actual alza de los casos de covid-19 no implique nuevos confinamientos.

Para el analista Gregory Daco, de la consultora Oxford Economics, el sólido desempeño del PIB "da una falsa impresión sobre el verdadero estado de la economía" y tampoco permite vaticinar lo que pasará en el cuarto trimestre.

Los indicadores de Wall Street, a la expectativa de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el miércoles cerraron con pérdidas de más de 3%, y también perjudicó los intercambios del petróleo, una materia prima muy sensible a las exceptivas de actividad y consumo.