El petróleo anota su mayor suba diaria en 3 semanas

Ambos contratos subieron el lunes y el martes, recuperándose de una fuerte venta en la primera semana de 2023.

Los inventarios estadounidenses de crudo aumentaron en 14,9 millones de barriles en la semana que finalizó el 6 de enero, según fuentes del mercado que citan datos del Instituto Americano del Petróleo (API). Al mismo tiempo, las existencias de destilados crecieron en 1,1 millones de barriles.

Los analistas consultados por Reuters esperaban un descenso de las reservas de crudo. Los operadores estarán atentos a los datos de inventarios de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

El mercado del petróleo se ha visto arrastrado a la baja por el temor a que el aumento de las tasas de interés para frenar la inflación desencadene una recesión y reduzca la demanda de combustible. El jueves se publicarán los datos de inflación de Estados Unidos.

Este martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, no anticipó ningún cambio en la política monetaria de la entidad. "Deberíamos 'mantenernos en lo nuestro' y no divagar en busca de beneficios sociales percibidos que no están estrechamente vinculados con nuestras metas y autoridades legales", aseguró Powell en los comentarios en un foro sobre la independencia de los bancos centrales patrocinado por el banco central sueco.

"Asumir nuevos objetivos, por valiosos que sean, sin un mandato legal claro socavaría el argumento de nuestra independencia".

Según los analistas, si la inflación se sitúa por debajo de las expectativas, el dólar bajará. Un dólar más débil puede impulsar la demanda de petróleo, ya que abarata la materia prima para los compradores que tienen otras divisas.

Los precios han recibido apoyo de las esperanzas de crecimiento de la demanda de combustible en China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo después de Estados Unidos, luego de que Pekín suavizó sus restricciones por el COVID-19 y aumentó las cuotas de importación de crudo en un 20%.