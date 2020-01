Mercados en alerta por conflicto EEUU-Irán: cómo operan el petróleo, el oro y las principales monedas

Petróleo

Los precios del petróleo iniciaron la rueda en suba en los mercados internacionales de Nueva York y Londres por las tensiones en Medio Oriente, tras el asesinato en Irak del militar iraní Qasem Soleimani.

Sin embargo, con el correr de las horas, en el mercado electrónico a futuro de Nueva York, el crudo West Texas Intermediate (WTI) se dio vuelta y descendía un 0,05% a u$s63,02 el barril en los contratos con entrega en febrero.

En tanto, el petróleo Brent del Mar del Norte, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), subía solo un 0,1% y el barril se ubicaba a u$s68,70 en los contratos para marzo, de acuerdo con datos de la agencia de noticias Bloomberg.

Esta cotización alcanzó en la madrugada del lunes los u$s 70,73, más del 2,4% en relación al cierre del viernes, según la agencia EFE.

Alrededor del 20% de los suministros de petróleo global pasan a través del Estrecho de Ormuz, enclave estratégico entre Omán e Irán para el comercio mundial de crudo.

La zona hoy se ve potencialmente afectada por el cruce de amenazas entre Washington y Teherán, tras el ataque de Estados Unidos llevado a cabo el viernes en Bagdad, en el que, además de Soleimani, fallecieron otras nueve personas.

El oro subía este lunes y llegó cerca de un pico de siete años ante las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras que el paladio superó el nivel de 2.000 dólares por onza para alcanzar niveles récord.

El oro al contado ganaba un 0,8% a 1.565,85 dólares por onza luego de trepar más temprano un 1,8% a 1.579,72 dólares, su nivel más alto desde el 10 de abril de 2013.

El presidente Donald Trump amenazó con sanciones contra Irak el domingo después de que Bagdad pidió la salida de las tropas estadounidenses y extranjeras, en medio de una creciente reacción por la muerte de un militar iraní de alto rango por parte de Estados Unidos.

Además, Irán dijo que reduciría los límites para enriquecer uranio, alejándose más de los compromisos adquiridos en un acuerdo nuclear de 2015 con seis potencias occidentales.

"Si (el oro) rompe el nivel de resistencia clave de 1.585 dólares, conduciría al nivel psicológico clave de 1.600 dólares", afirmó Benjamin Lu, analista de Phillip Futures. Los inversores también evaluaban un sondeo privado conocido el lunes que mostró una expansión más lenta en diciembre en el sector de servicios de China, con una caída en la confianza empresarial a su segundo nivel más bajo registrado, a pesar de un repunte en los nuevos pedidos.

El paladio al contado alcanzó un máximo histórico de 2.020,41 dólares la onza y posteriormente tenía una ganancia de 1,6% a 2.018,62 dólares. Sus precios han sido apoyados por un sostenido déficit en el suministro y en 2019 sumaron un 54%. * En otros metales preciosos, la plata avanzaba un 1,7% a 18,33 dólares por onza, después de tocar un máximo de más de tres meses a 18,50 dólares, mientras que el platino subía un 0,4% a 984,83 dólares la onza.

Yen y otras monedas de refugio

El yen y otras monedas consideradas seguras se apreciaban el lunes, junto con activos como el oro, ya que los inversores temían que la muerte del comandante militar más prominente de Irán por parte de Estados Unidos pudiera desencadenar mayores conflictos en Oriente Medio.

La búsqueda por refugio se inició el viernes después de que el comandante iraní Qassem Soleimani falleció en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses contra su convoy en el aeropuerto de Bagdad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre una "gran represalia" si Irán respondía.

El domingo, Irán se distanció aún más del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, del cual Estados Unidos se retiró en 2018. Dijo que continuaría cooperando con el organismo de control nuclear de Naciones Unidas, pero que no respetaría los límites de su trabajo de enriquecimiento de uranio.

El yen trepó el lunes a un máximo de tres meses de 107,77 frente al dólar en las operaciones en Asia y posteriormente sumaba un 0,2% en el día a 108 yenes.

El franco suizo, otra moneda considerada segura, cotizaba plano, aunque cerca del máximo de cuatro meses de 1,0824 que alcanzó frente al euro el viernes.

El índice dólar tenía una leve baja de 0,21%, mientras que frente al euro tenía un declive de 0,1% a 1,1167 dólares.

Los indicadores de volatilidad implícita en el par de divisas más negociadas, por otro lado, estaban relativamente tranquilos, lo que sugiere que los inversores aún no están huyendo para agregar protección a sus carteras comprando opciones de divisas.

Bolsas

Las alzas en Amazon y Alphabet ayudaban este lunes al índice de acciones S&P 500 de Wall Street a sacudirse de sus pérdidas previas generadas por el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

Tras una apertura con una baja de alrededor de 0,5%, el referencial operaba casi estable, respaldado por pesos pesados como Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Facebook Inc y Netflix Inc.

Alphabet escalaba un 2,3% después de que Pivotal Research mejoró su recomendación para las acciones a "comprar", al tiempo que Salesforce.com Inc ganaba un 2,9% después de que RBC designara al proveedor de software como su "primera opción".

Tras terminar 2019 de manera sólida, los principales índices de Wall Street han retrocedido desde niveles récord ya que el ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad provocó la amenaza de una nueva conflagración en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones perdía 48,26 puntos, o un 0,17%, a 28.586,62 unidades, mientras que S&P 500 bajaba 0,93 puntos, o un 0,03%, a 3.233,92 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, subía 15,41 puntos, o un 0,17%, a 9.036,18 unidades.

Los inversores vendían algunas de las acciones de gran desempeño el año pasado como las fabricantes de chip. El índice de semiconductores Filadelfia, que escaló alrededor de un 60% el año pasado, bajaba un 1% en la sesión.

Además, grandes prestamistas como J.P. Morgan, Bank of America y Morgan Stanley, perdían entre un 0,2% y un 0,6% debido a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Sin embargo, el sector de energía ganaba un 0,4% a medida que los futuros del crudo Brent superaban los 70 dólares el barril, después de que el presidente Donald Trump amenazó con sanciones sobre Irak si los soldados estadounidenses eran obligados a abandonar dicho país.

Por otro lado, las principales bolsas europeas cerraron en rojo este lunes, en un contexto de inquietud por un aumento de las tensiones en Oriente Medio durante el fin de semana, marcado por una escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La Bolsa de París terminó con una bajada del 0,5%, con su índice CAC 40 en 6.013,59 puntos. En Londres, el índice FTSE-100 cerró en 7.575,34 unidades, acusando una baja de 0,6%.

La Bolsa de Milán también cerró en rojo, con el índice FTSE-MIB en 23.581,29 puntos (-0,5%). En Madrid, el Ibex 35 registró una caída del 0,5% y terminó en 9.600,90 puntos.

Por último, la Bolsa de Fráncfort también cerró a la baja, con su índice DAX cediendo 0,7% y terminando en 13.126,99 puntos.