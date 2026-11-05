Salto de los bonos en pesos: sospechan que el Gobierno inyectó $2 billones antes de una licitación clave

Los títulos CER y duales de mayor plazo registraron fuertes subas y un volumen de operaciones inusual el miércoles. Intento oficial por reducir los rendimientos antes de una subasta de deuda del Tesoro.

Los bonos en pesos protagonizaron un fuerte rebote durante la jornada del miércoles 4 de noviembre, con subas de hasta 4,3% en los títulos ajustados por inflación (CER) y los duales de mayor plazo. La magnitud de los movimientos y el volumen de operaciones despertaron suspicacias entre los operadores sobre una posible intervención oficial destinada a mejorar las condiciones de financiamiento del Tesoro antes de la próxima licitación de deuda.

Las compras se intensificaron después del cierre del mercado cambiario y se concentraron principalmente en los instrumentos de mayor duración, que habían sufrido las correcciones más importantes en las últimas ruedas.

El volumen negociado en renta fija en pesos superó los $3 billones , frente a un promedio habitual cercano a $1 billón, mientras que casi dos tercios de las operaciones se concentraron en bonos duales que combinan ajustes vinculados al CER y a la tasa TAMAR.

La fuerte demanda provocó una recuperación de las cotizaciones y una caída de los rendimientos. Uno de los bonos duales con vencimiento a mediados de 2030, que previamente ofrecía una tasa equivalente a TAMAR más 11,1%, pasó a rendir aproximadamente TAMAR más 10%.

Esta caída en los rendimientos podría estar vinculada con la intención del Gobierno de establecer un techo para las tasas de los bonos en pesos, especialmente en los instrumentos de mayor plazo, que incorporan una prima de riesgo más elevada por sus vencimientos más largos.

El movimiento se produjo en la antesala de la licitación pautada por el Tesoro para el próximo miércoles 11 de noviembre. El llamado, con la comunicación del menú de títulos que se ofrecerá, estaba previsto para el próximo lunes, pero al haberse convertido en feriado por la visita del Papa es posible que se anticipe para esta semana. La subasta será la primera de noviembre, un mes en el que Economía enfrenta vencimientos por aproximadamente $40 billones.

Bonos en pesos: estiman una intervención oficial de $2 billones

Las sospechas sobre la participación del Gobierno encontraron respaldo en un informe de la consultora 1816, publicado este jueves 5 de noviembre, que analizó el volumen negociado y el comportamiento de las tasas.

En su reporte semanal, la firma señaló que "el equipo económico dio ayer una señal bastante más dovish inyectando cerca de $2,0 billones en bonos Duales y CER", a partir de la diferencia entre los montos habitualmente negociados en el mercado secundario y los registrados durante la última rueda.

El análisis puso especial atención en los bonos duales con vencimientos en 2029 y 2030, que llegaron a ofrecer rendimientos superiores a TAMAR más 11% nominal anual antes de la recuperación. Según 1816, "solamente entre Duales 2029 y 2030 se negociaron $1,9 billones en BYMA PPT T+1", frente a menos de $0,1 billones promedio por jornada durante las tres ruedas anteriores.

El informe también identificó volúmenes elevados en los bonos CER TZX28 y TZXS8, por lo que estimó que el monto total de las compras atribuidas al sector público podría haberse acercado a los $2 billones.

La consultora consideró que, aunque no hubo anuncios oficiales, la dinámica de las operaciones es consistente con una intervención mediante compras de títulos en el mercado secundario.

En particular, la firma sostuvo que el Gobierno buscó llevar los rendimientos de los bonos duales más largos hacia TAMAR más 10%, un nivel más favorable para las próximas colocaciones del Tesoro. "Es pronto para entender hasta dónde llegará la inyección de Pesos", advirtió 1816, que también planteó interrogantes sobre sus eventuales consecuencias en el mercado cambiario.

El Gobierno busca acomodar las tasas antes de la licitación

El repunte de los bonos se produjo en un contexto en el que el Tesoro necesita mejorar las condiciones de refinanciamiento de su deuda en moneda local. Durante noviembre, el Ministerio de Economía deberá afrontar vencimientos por aproximadamente $40 billones, aunque una parte de ese monto podría reducirse mediante operaciones de canje y conversiones de títulos entre organismos públicos y con inversores privados.

El objetivo oficial sería conseguir una mayor demanda de instrumentos de mediano y largo plazo sin convalidar rendimientos tan elevados como los registrados antes de la última recuperación. Desde 1816 destacaron que la intervención habría estado motivada por el interés del Gobierno de evitar que los duales más largos continuaran operando por encima de TAMAR más 10% en la antesala de la subasta del próximo miércoles. De hecho uno de los duales que está siendo el más demandado en el último período es el TMVE8, dual dólar Linked/TAMAR que ofrece cobertura cambiaria prácticamente gratuita a 2028. Sin embargo, vale aclarar, que este bono en pesos sin embargo no protegería en caso de que haya un salto en el mercado paralelo.

La recuperación de los bonos también tuvo consecuencias sobre la liquidez del mercado financiero. Las compras atribuidas al sector público habrían implicado una inyección cercana a $2 billones, que comenzó a reflejarse en las tasas de interés de corto plazo. La caución llegó a superar el 30% TNA, y finalizaron cerca de 22% aflojando al cierre de la rueda. Sin embargo, será un factor a monitorear en la jornada, probablemente normalizándose si se trata de un episodio singular.

En paralelo, la consultora 1816 señaló que el Gobierno viene mostrando interés por limitar la volatilidad del tipo de cambio. En ese sentido, destacó que el Banco Central estuvo ausente del mercado libre de cambios en cinco de las últimas ocho ruedas, una situación inédita en lo que va de 2026.

También identificó un aumento de las operaciones en instrumentos dólar linked y del interés abierto en futuros de dólar, señales de una mayor demanda de cobertura cambiaria.