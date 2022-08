Primera reacción del mercado a los anuncios de Massa: ADRs trepan hasta 5,1% en pre market y bonos suben hasta 1,6%

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street escalan hasta 5,1% lideradas por Edenor, seguido de Grupo Financiero Galicia (3,5%), Banco BBVA (2,6%) y Tenaris (1,1%).

Massa brindó varias señales en relación a la política económica. Todas, en el marco de un fuerte apoyo político. No es un dato menor. Algunas de las medidas mas altisonantes e importantes para los inversores tienen que ver con el cumplimiento de la meta del déficit fiscal, el “stop” a la emisión monetaria hasta fin de año, una ampliación del recorte de los subsidios enfocado en el ahorro energético y otros incentivos hacia el sector exportador. Pero claro, por ahora es todo wait and see.

"Me parece que la reacción de los mercados va a ser razonablemente positiva en tanto y en cuanto se comprenda todas las medidas anunciadas, en particular las fiscales. Es factible y viable en cuanto al soporte político. Al final del día, este programa no es distinto al que esbozó Batakis e incluso algo más profundo que el que venía desarrollando Guzmán. Yo veo una situación relativamente positiva y siempre mirando el avance del cómo hacer estas medidas y cómo implementarlas", expresó Ricardo Delgado, Director de Analytica en comunicación con Ámbito.