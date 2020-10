ADR ganaron hasta casi 5%, mientras el S&P Merval encadenó cinco subas al hilo

Las principales alzas fueron registradas por las acciones de Central Puerto (3,7%), Cresud (3,3%) y Cablevisión (2,6%). Mientras que las bajas más importantes fueron anotadas por Transener (4,1%), Mirgor (2,1%) y Edesur (2,1%).

En Wall Street, las principales subas fueron anotadas por las acciones de Mercado Libre (4,9%), Central Puerto (3,8%) e IRSA (3,4%). "Evidentemente los papeles argentinos se vieron impulsados por el positivismo que hubo en Estados Unidos", destacó Joaquín Candia, de Rava Bursátil.

Candia puntualizó que "el S&P Merval volvió a avanzar aunque los papeles que componen al índice hayan cerrado de manera mixta haciendo que el mercado avance menos del 1%. Además en la plaza local bajó el CCL haciendo que a las acciones en pesos les cueste más subir ya que tienen que contrarrestar el movimiento en el tipo de cambio".

Agregó: "si bien el índice local anota su quinta suba consecutiva, por el momento los movimientos ascendentes son de corto plazo y no aseguran una modificación en la tendencia. Además, hay que observar si podrá tener fuerza para romper la próxima resistencia o se verá frustrada debido a la falta de fundamentos para continuar en las acciones argentinas aunque los precios sean tentadores".

El martes arribó al país una delegación del FMI dialogar con el Gobierno en torno al refinanciamiento de un crédito por unos 44.000 millones de dólares otorgado a la administración macrista en 2018.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó durante la rueda que la industria retrocedió un 0,9% en agosto con respecto a julio y cortó su racha de tres mejoras mensuales consecutivas. En la comparación interanual hay una caída superior al 7%.

"Esto sustenta la idea de que a los activos argentinos les falta fundamentos para tener la fortaleza necesaria ya que las noticias negativas sobre la situación económica siguen llegando y, aunque sea un problema mundial, el país viene arrastrando desequilibrios macroeconómicos hace años que fueron socavando la confianza de los inversores en el mercado", dijo Candia.

Bolsas y Mercados de Argentina (BYMA) anunció que amplió por 30 días el plazo para la recompra de acciones con la idea de defender el valor de sus títulos en la plaza bursátil.

Bonos y riesgo país

Los bonos soberanos argentinos cerraron la rueda con alzas generalizadas, aunque en la mayoría de los casos no superaron el 1%, en un momento de mucha volatilidad debido a que la desconfianza de los inversores no es sobre un activo en particular sino con los instrumentos locales.

"Si bien los bonos se encuentran operando a paridades bajas, teniendo en cuenta que son instrumentos recién emitidos, los inversores esperan medidas concretas que permitan visualizar a largo plazo la capacidad de pago del país para con los bonistas", dijo Candia.

El analista de Rava Bursátil indicó que "además la coyuntura económica mundial por un lado ayuda en situaciones normales debido a las bajas tasas de rendimiento que ofrecen los mercados de renta fija mundiales, pero por otro lado, hay cierto temor de los inversores en general por lo que evitan los activos riesgosos".

En el caso del mercado interno de deuda, el gobierno mañana volverá a realizar una licitación pero esta vez de tres instrumentos en moneda local (dos letras a descuento y una letra a descuento que ajusta vía CER).

Por su parte, el riesgo país del banco JP Morgan se estabilizada en la zona de los 1.373 puntos básicos, cuando a fin de septiembre se ubicaba en los 1.297 puntos.