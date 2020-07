El S&P Merval encadenó su cuarta semana con pérdidas (baja 19% en casi un mes)

El índice líder BYMA ganó un 0,6%, a 39.758,20 unidades, con un pobre volumen de operaciones, producto de la inactividad de la bolsa de Nueva York, por el Día de la Independencia en EEUU.

Más allá de la suba, el S&P Merval acumuló en los últimos cinco días una baja de 2%, lo que representa su cuarta semana consecutiva con retrocesos. De hecho desde su récord nominal alcanzado el pasado 8 de junio (48.881,18 unidades), el mercado local ha sufrido una merma del 18,7% en la medición en pesos, y del 8,6% en el cálculo efectuado en moneda dura (dólar "contado con liqui").

La tensión entre el Gobierno y los acreedores se incrementa a medida que se avecina el plazo máximo para alcanzar un acuerdo, el 24 de julio, mientras que la pandemia del coronavirus agrava la recesión económica del país, dos factores que contribuyeron al repliegue de los inversores en las últimas cuatro semanas.

"El escenario económico está sujeto a riesgos considerables, por lo que adoptamos un sesgo algo más defensivo y vemos espacio para aumentar los niveles de dolarización", comentaron desde una sociedad de bolsa.

Bonos y riesgo país

Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local concluyeron con una baja promedio del 0,3%, en una plaza levemente vendedora y con reducidos negocios en general.

"Ante la creciente incertidumbre sobre la marcha de las negociaciones con los acreedores, combinada con las implicancias que tiene asociado el derrumbe económico, los activos domésticos no vienen pudiendo acompañar el fuerte envión externo con la misma decisión, y así es que han ingresado en modo 'wait and see' a la espera de la oferta final en la SEC y las medidas que se evaluarían para amortiguar el impacto económico", dijo un economista.

Por último, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan , subía 35 unidades a 2.544 puntos básicos.