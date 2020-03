Mientras sigue negociación por deuda, la Bolsa repunta tras las pérdidas de febrero

Argentina dijo que contrató a la firma Lazard para el asesoramiento financiero y a los bancos Bank of America y HSBC como agentes colocadores para el proceso de reestructuración de deuda que el país aspira a concluir a fin de marzo.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires subía un 3,14%, a 36.071,37 unidades, luego de acumular durante la semana pasada una merma del 9,4% y registrar una pérdida del 12,8% en febrero. Así se diferenciaba del resto de los mercados globales que hoy registraban pérdidas, afectados por el brote de coronavirus.

"No me animo a decir que paró el pánico pero hay un pequeño cambio de humor. Hay que ver que no sea un simple rebote masivo", dijo un operador.

Entre las mejoras del S&P Merval se destacaban las acciones de la petrolera YPF, las que subían un 4,19%, a 686,9 pesos.

La semana pasada, los ADRs de YPF en Nueva York cotizaron en un nivel piso histórico por debajo de los 8 dólares, frente a un valor máximo de 69,21 dólares registrado en septiembre de 2005.

Para los inversores, pero especialmente para el Gobierno, son días clave en el marco de la renegociación de deuda. Desde hoy inician los dos meses más difíciles de la gestión de Alberto Fernández, y los que marcarán a fuego las probabilidades de éxito o fracaso de su presidencia. Desde hoy, y no más allá de abril, deberá completar el proceso de canje de deuda por unos u$s 70.000 millones a privados, con tenencias de bonos en divisas bajo legislación externa.