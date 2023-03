Tesla: el plan maestro de Elon Musk no convence y las acciones se desploman 6% Las acciones de Tesla Inc caen un 6,6% después de que la presentación de cuatro horas del presidente ejecutivo Elon Musk y su equipo no impresionó a los inversores que esperaban un vehículo eléctrico asequible y un plan con un calendario concreto.