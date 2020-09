Wall Street cae por tercera rueda al hilo: Nasdaq acumula baja de casi 9%

El Dow Jones caía un 1,3%, mientras que el S&P500 perdía un 1,6%, el Nasdaq Composite cedía un 2,5%. Es la tercera baja consecutiva de Wall Street, período en el que el índice tecnológico acumula una merma del 8,5%.

La escalada liderada por las tecnológicas en Wall Street se detuvo la semana pasada. Los inversores tomaron ganancias, aprovechando de un repunte que impulsó al índice cerca de un 70% desde su mínimo registrado en marzo.

Las acciones de Facebook Inc, Amazon.com Inc , Apple Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc, matriz de Google, comúnmente conocidas como el grupo de acciones "FAANG", caían entre un 1,9% y un 4,8%.

Tesla Inc se desplomaba un 18,3% y se encaminaba a su peor día en cerca de seis meses, luego de que el fabricante de autos eléctricos fuera excluido de un grupo de compañías que están siendo sumadas al S&P 500.

Los temores sobre posibles sanciones de Estados Unidos contra el mayor fabricante de chips de China SMIC golpeaban a los principales proveedores domésticos, con Applied Materials Inc, Lam Research Corp y KLA Corp cayendo entre 6,6% y 7,3%.

Por el lado de las alzas, los títulos de General Motors Co subían un 4,9% tras comprar una participación de 11% en la fabricante de camionetas eléctricas estadounidense Nikola Corp, operación valorada en 2.000 millones de dólares.