Wall Street cayó y rompió con dos subas semanales

Los mercados también se han visto sacudidos por comentarios pesimistas de altos ejecutivos de Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp indicando el martes que probablemente se avecinaba una recesión de leve a pronunciada.

Los temores de que el banco central de Estados Unidos se ciña a un ciclo más prolongado de alzas de tipos se han intensificado a raíz de informes sólidos sobre el empleo y el sector servicios.

"El mercado está tratando de equilibrar los vientos en contra y los vientos de cola y esto está causando cierta confusión", dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA.

El índice de volatilidad CBOE , también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, subió a un máximo de dos semanas antes de retroceder levemente.