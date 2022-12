Wall Street dispar: Tesla arrastra al Nasdaq mientras que el Dow Jones es el único índice que sube

Los papeles de megacapitalización Apple, Alphabet y Amazon.com caían entre un 1% y un 1,5% por un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Estas bajas generaron que el consumo discrecional y Tecnología tuvieran el peor desempeño entre los principales índices sectoriales del S&P 500. Sin embargo, sectores muy ligados a la economía, como el industrial , materiales y energía, avanzaban y ayudaban al Dow Jones a mostrar ganancias.

Las acciones cotizadas en Estados Unidos de empresas chinas como JD.Com Inc, Alibaba Group Holding Ltd y Pinduoduo Inc subían entre un 2% y un 3,8%, después de que China dijo que a partir del 8 de enero dejará de exigir a los viajeros que ingresen una cuarentena.

El Promedio Industrial Dow Jones subía 133,48 puntos, o un 0,4%, a 33.337,41 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 4,22 puntos, o un 0,1%, a 3.840,60 unidades. El Nasdaq Composite cedía 83,89 puntos, o un 0,8%, a 10.413,97 unidades.

El S&P 500 y el Nasdaq perdieron alrededor de un 5,7% y un 9%, respectivamente, en lo que va de diciembre y van camino de su mayor baja anual desde 2008, ya que el endurecimiento de la política monetaria generó temor a que la economía se encamine a una recesión.