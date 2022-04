Wall Street: grandes tecnológicas se hunden 3,3% hasta por nerviosismo sobre ajuste monetario de la Fed

El Promedio Industrial Dow Jones caía 237,28 puntos, o un 0,7%, a 34.403,90 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 54,20 puntos, o un 1,2%, a 4.470,92 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, cedía 328,14 puntos, o un 2,3%, a 13.876,03 unidades.

Las acciones de empresas de crecimiento de megacapitalización como Microsoft, Apple y Amazon.com perdían entre un 2,2% y un 3,3%, arrastrando al Nasdaq y al S&P 500.

Las acciones de alto crecimiento, cuyas valoraciones se verán presionadas por los mayores rendimientos de los bonos, se llevaron la peor parte cuando el retorno de referencia a 10 años alcanzó un máximo de tres años.

La gobernadora de la Fed, Lael Brainard, dijo el martes que esperaba una combinación de aumentos de las tasas de interés y una rápida liquidación del balance del organismo, lo que generó pérdidas en Wall Street.

Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto, que se publicarán este miércoles, podrían indicar qué tan rápido y qué tan lejos procederán las autoridades del banco central para recortar varios billones de dólares de los activos comprados para estabilizar los mercados financieros durante la pandemia.

Si bien las estimaciones del impacto varían, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo después de la reunión de marzo que las reducciones podrían tener el mismo efecto que un aumento adicional de un cuarto de punto en la tasa a corto plazo.

Entre los movimientos bursátiles, JetBlue Airways Corp se hundía un 8,4% después de que la aerolínea dijera que hizo una oferta no solicitada de 3.600 millones de dólares por Spirit Airlines Inc, lo que podría entorpecer los planes de fusión entre la aerolínea de ultra bajo costo y Frontier Group Holdings Inc..