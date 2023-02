Nasdaq empuja a Wall Street por mal rendimiento de tecnológicas

El Nasdaq se enfrenta a su primera caída semanal del año, mientras que el S&P 500 y el Dow se preparaban para registrar descensos en una semana dominada por los comentarios de línea dura de las autoridades de la Reserva Federal y los informes de beneficios de más de la mitad de los integrantes del S&P.

El rendimiento de las notas a 10 años tocaba su nivel más alto en más de un mes tras una subasta de bonos a 30 años que registró una débil demanda.

Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Tesla Inc cedían entre un 0,6% y un 4,4%. El aumento del retorno de los bonos ponía a prueba las valoraciones de los papeles de crecimiento.

"Si los bonos del Tesoro ofrecen un 4% sin riesgo, ¿por qué arriesgar dinero en bolsa?", afirmó Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "Definitivamente impacta en las acciones tipo NASDAQ 100 porque son muy sensibles a las tasas de interés".

Ocho de los 11 principales sectores del S&P declinaban, liderados por el descenso del 1,3% del de consumo discrecional. El sector energético sumaba un 2,2%, al subir los precios del crudo por los planes rusos de recortar el suministro petrolero.

Lyft Inc se desplomaba un 35,3%, ya que la previsión de beneficios para el trimestre en curso se situó muy por debajo de las estimaciones y también bajó los precios, lo que suscitó preocupación por su retraso frente a su mayor rival Uber Technologies Inc. Las acciones de Uber perdían un 3,6%.