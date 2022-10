Wall Street revierte tendencia y el S&P 500 sube desde mínimos del 2020

Las pérdidas del Dow eran frenadas por los papeles de Amgen Inc, que ganaban un 4,9% después de que un informe dijo que Morgan Stanley elevó su recomendación sobre las acciones del fabricante de medicamentos a "sobreponderar" desde "equiponderar".

Los precios de los bonos también cayeron. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió alrededor de cinco puntos básicos a 3,937.

La trayectoria de los aumentos de las tasas de interés del banco central puede llevar a la economía estadounidense a una recesión, lo que arrastraría las ganancias de las empresas.

El Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento mundial para 2023 y considera que el crecimiento de Estados Unidos este año será de un escaso 1,6%, una rebaja de 0,7 puntos porcentuales respecto a julio, lo que refleja una inesperada contracción del PIB en el segundo trimestre. Las acciones de Microsoft Corp, Twitter Inc , Amazon.com, Apple Inc, y Tesla Inc bajaban entre un 1% y un 3,5%.

El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió el lunes que Estados Unidos probablemente caería en una recesión en los próximos “seis a nueve meses”, y dijo que el S&P 500 podría caer otro 20% dependiendo de si la Reserva Federal diseña un aterrizaje suave o duro para la economía.

“Este es un entorno bursátil terrible que está lidiando con una economía debilitada, incertidumbre sobre las ganancias y cuánto durará el endurecimiento de la Fed, y problemas de confianza con una psicología de los inversores extremadamente reacia al riesgo”, dijo David Bahnsen, director de inversiones de The Bahnsen. Grupo, en una nota del martes.

“Creemos que la Fed subirá las tasas de interés una o dos veces más hasta que la tasa de fondos de la Fed alcance el 4% y luego haga una pausa, momento en el que la Fed evaluará el daño causado”, agregó.