Wall Street ronda máximos históricos por el paquete de estímulos que prometió Biden

El Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,03%, a 31.120,92 unidades; el índice S&P 500 ganaba 0,07%, a 3.854,87 unidades; y el Nasdaq Composite 0,52%, a 13.526,90 unidades.

El salto en las acciones de pesos pesados tecnológicos como Alphabet Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc impulsaba al alza al Nasdaq, mientras que S&P y Dow operaban más estables en la sesión.

"Los mercados están apostando claramente por la perfección", dijo Chris Osmond, de Prime Capital Investment Advisors en Overland Park, Kansas y agregó: "Si hay continuos percances en la distribución de una vacuna podría haber cambios en las expectativas. También, (la propuesta de estímulo de Biden) enfrentará la oposición no solo del Partido Republicano, sino de demócratas moderados, lo que podría generar también algo de ansiedad en el mercado".

Tres de los 11 sectores del S&P avanzaban en las primeras operaciones, liderados por los servicios de comunicaciones y el consumo discrecional. Las acciones de firmas energéticas, financieras e industriales, que contribuyeron al alza del 14% del S&P desde la elección presidencial del 3 de noviembre, cedían entre un 0,3% y un 1,3%.

En Europa, el índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,17%, mientras que el FTSE londinense cedió un 0,4% y el DAX alemán perdió un 0,11%.

El euro se apreciaba después de que la primera reunión de política del Banco Central Europeo del año no trajo cambios a sus políticas de apoyo. En tanto que las acciones asiáticas tocaron nuevos máximos en las operaciones de la madrugada.

Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense subían en su mayoría y la curva de rendimiento se empinaba tras datos del mercado laboral que mostraron que los nuevos reclamos de subsidios por desempleo declinaron de forma modesta la semana pasada.

El precio de las notas referenciales a 10 años cedía casi un punto básico, elevando el retorno al 1,099%.

El índice dólar caía un 0,265% y el euro mejoraba un 0,38%, a 1,215 dólares, en medio de expectativas de un impulso por parte del estímulo de Biden y después de que el Banco de Japón dejó sin cambios sus políticas durante la noche.

En los mercados de materias primas, los precios del crudo bajaban por un aumento inesperado de las existencias petroleras en Estados Unidos, aunque las esperanzas de una reactivación económica contenían el declive.