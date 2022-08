Wall Street se hunde casi 3% luego del discurso de la Fed

La economía estadounidense necesitará una política monetaria estricta "durante algún tiempo" antes de que la inflación esté bajo control, lo que implicará un crecimiento más lento, un mercado laboral más débil y "algo de dolor" para hogares y empresas, dijo Powell, advirtiendo que no hay una cura rápida para el acelerado aumento de los precios.

Los operadores del mercado monetario veían un 55% de probabilidades de un alza de tasas de 75 puntos básicos en septiembre, frente a un 45% antes del discurso.

Los bancos, sensibles a los tipos de interés bajaban un 0,2%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años alcanzó brevemente su nivel más alto desde octubre de 2007 antes de caer.

Los valores de alto crecimiento, que tienden a obtener mejores resultados en un entorno de tasas de interés bajas, también perdían. Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc bajaban entre un 0,2% y un 2,1%.

Datos previas al discurso mostraron que el gasto de los consumidores estadounidenses apenas aumentó en julio, pero la inflación se redujo considerablemente, lo que podría dar a la Fed espacio para reducir sus agresivas subidas de tasas.