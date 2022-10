Wall Street sostiene la racha alcista con el liderazgo del Nasdaq

El Nasdaq lidera las alzas de Wall Street el martes, gracias a las ganancias de las acciones tecnológicas y de crecimiento de megacapitalización. Líderes del mercado de megacapitalización como Apple Inc , Microsoft Corp, Alphabet Inc y Nvidia Corp subían cerca de un 2,37%, al 4,30%.

El sector de consumo suntuario lideraba las ganancias entre las 11 divisiones del S&P 500, con una mejora superior al 4%. Bancos como Wells Fargo & Co, JPMorgan Chase & Co y Bank of America Corp sumaban más de un 3% cada uno.

Los nuevos pedidos de bienes manufacturados en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en agosto, tal y como se esperaba, mientras que las ofertas de empleo, una medida de la demanda de trabajo, sufrieron su mayor caída en casi dos años y medio en agosto.

"Los datos de ofertas de empleo, inferiores a lo previsto, apuntan a un debilitamiento del mercado laboral. Si se confirma con el informe de nóminas no agrícolas del viernes, podría dar a la Fed la cobertura para ralentizar su endurecimiento", dijo Thomas Hayes, de Great Hill Capital en Nueva York.

El dólar se debilita este martes ante una canasta de seis monedas fuertes, mientras que el euro y la libra se alejan de sus mínimos históricos. El cambio en la política de gasto del Reino Unido, ante los reclamos de la población y de organismos internacionales, sumada a la expectativa de que la Reserva Federal vuelva menos virulenta su suba de tasas, marcaron esta tendencia.

El rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro estadounidense cae por segundo día consecutivo este martes, después de que el Banco Central de Australia ralentizara su ritmo de alzas de tasas de interés y de que se conociera un descenso de las ofertas de empleo en agosto en Estados Unidos.

El Banco de la Reserva de Australia elevó las tasas 25 puntos básicos (pb), menos de lo esperado, aunque no descartaron un endurecimiento. Los mercados esperaban un alza de 50 pb.

El rendimiento de los bonos a 10 años bajaba 6,6 pb, al 3,585%. El martes se conoció que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron a 10,053 millones en agosto, menos que los 10,775 millones estimados por los analistas y un descenso respecto de los 11,17 millones de julio.

Sin embargo, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el martes que la entidad debe subir nuevamente las tasas de interés y mantener las políticas restrictivas hasta que "hayamos terminado de verdad" de reducir la inflación al objetivo del 2% de la Fed.

"Hay mucho espacio para frenar el mercado laboral antes de que lleguemos a las severas condiciones de recesión que la gente está prediciendo", dijo Daly a la CNN, y agregó que proyecta que el desempleo aumente al "rango del 4,5%" en lugar de los niveles más altos que algunos han pronosticado.

"Las subidas de las tasas de interés ralentizan la economía y tienen efectos indirectos en las divisas de otros países, pero los bancos centrales, independientemente de dónde se encuentren, están destinados a crear políticas para el país al que sirven, y luego tenemos que ser conscientes de cómo afecta esto a la economía mundial porque eso es parte del rompecabezas", señaló.

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió la semana pasada aplicar una fuerte suba de tasas nuevamente para combatir la inflación que, si bien se desacelera, todavía está muy lejos de la meta del 2%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, subrayó que no se descarta una recesión a causa de la política monetaria de la entidad, pero que sin embargo persistirán con la suba de tasas para contener la inflación.