Wall Street sube impulsada por Microsoft y Alphabet, antes del veredicto de la Fed

En la rueda, el tecnológico Nasdaq por su parte, marca una ganancia pronunciada de 2,4%, se adhieren a la tendencia alcista el S&P 500 que gana un marginal de 1,3%y el índice principal Dow Jones se eleva 0,3%.

Luego de los anuncios de balances, la acción de Microsoft Corp sube un 4,5% después de anticipar que los ingresos crecerán a una tasa de dos dígitos en porcentaje este año fiscal, gracias a la demanda de servicios de computación en la nube.

Alphabet Inc suma un 6,3%, ya que unas ventas mejores de las esperadas de anuncios en búsquedas de Google supusieron un alivio, después de que la advertencia de la semana pasada de la empresa de redes sociales Snap Inc había suscitado temor a una desaceleración del mercado publicitario.

La acción de Meta Platforms Inc añade un 4,9% antes de su informe trimestral tras el cierre de los mercados, mientras que las de Apple Inc subían un 1,5% y las de Amazon.com Inc gana un 4%.

Los inversores esperan que el banco central de Estados Unidos aumente las tasas de interés otros 75 puntos básicos más tarde el miércoles, y es probable que la atención se centre en la profundidad de las señales de desaceleración económica que hayan visto los responsables de la política monetaria.