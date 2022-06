Warren Buffett "yo te avisé": los consejos del empresario que hubieran ahorrado disgustos a los criptoinversores

Warren Buffett lo advirtió. "Si usted fuera dueño de todo el Bitcoin del mundo y me lo ofreciera por 25 dólares, no lo compraría”, llegó a decir el Oráculo de Omaha hace poco más de un mes, cuando la popular criptomoneda se situaba por encima de los u$s30.000, muy por encima de los niveles actuales. Pero los inversores en Bitcoin no la vieron venir.