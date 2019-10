FMI: no habrá desembolso hasta próximo gobierno

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central Guido Sandleris, se reunirán hoy con Georgieva y con el saliente director gerente, David Lipton, entre otros funcionarios. Lacunza se refirió ayer al desembolso pendiente y explicó: “Nuestra obligación es que los números estén claros entre el Fondo y Argentina para que después no haya dilaciones. Pero no se va a definir ese tramo en esta reunión. Sí tenemos la expectativa que sea en este año. Hay razones para pensarlo, Argentina cumplió con todos los compromisos”.

Hasta ahora el FMI giró un total de u$s44.867 millones y el próximo tramo de ayuda, por u$s5.400 millones, iba a ser desembolsado, según se preveía, a mediados de septiembre. Pero fue aplazado debido a las turbulencias cambiarias que tuvieron lugar luego de las PASO.

En sus declaraciones, Georgieva aseguró que el FMI espera que las reformas macroeconómicas necesarias para redirigir la economía argentina “lleven a una mejor vida para sus habitantes”. Según sus últimas proyecciones, presentadas durante la semana, el FMI espera que la economía de Argentina se contraiga “aún más” en 2019 debido a una menor confianza, una mayor inestabilidad política y condiciones de financiación externa más estrictas.

En la misma sintonía que Georgieva opinó Lipton. “Siempre trabajamos con quien gane las elecciones y ayudaremos a Argentina a lidiar con sus problemas”, aseveró el subdirector gerente del FMI en CNN. “Nuestro enfoque es continuar trabajando con Argentina. Desde sus elecciones primarias en septiembre hubo un giro muy abrupto en el sentimiento de los mercados que hizo mucho más inestable la situación financiera. Hemos estado en contacto constante con el gobierno, el Banco Central, buscando ayudar en su difícil predicamento. Veremos a las autoridades argentinas aquí en la reunión y mantendremos el diálogo y la relación”.

Sobre las declaraciones de Alberto Fernández, en las que atribuyó parte de la responsabilidad al FMI por la situación actual de Argentina, Lipton sostuvo: “Siempre trabajamos con quien gana las elecciones y dirige el país, buscamos puntos en común. Fuera de lo que se haya dicho, después de las elecciones es sensato mirar al futuro y ver qué forma para avanzar sería buena para la Argentina, para promover la estabilidad y lograr que vuelta a crecer”.

Sobre las críticas recibidas por el Fondo por su agenda de austeridad, Lipton concluyó: “Lo mejor que podemos hacer es dar apoyo cuando un gobiernos nos propone resolver sus problemas. El programa argentino fue propuesto por Argentina, lo pensaron ellos. Se sabía desde el inicio que las circunstancias serían difíciles, que por los problemas acumulados no sería fácil poner las finanzas bajo control y estabilizar la divisa. Los gobiernos deben emprender tareas difíciles y pueden toparse con obstáculos y tendrán éxito o no, y el FMI tratará de ayudarlos a encontrar la mejor forma de avanzar, dando financiamiento para aliviar la carga, para que haya menos austeridad de la que habría si tuvieran que hacer ajustes sin depender del financiamiento del FMI. En ambos casos ayudamos a los países a hacerlo más fácil de lo que sería aunque eso no significa para nada que es fácil en absoluto”.