Fondeo en dólares al 0%: ¿nace un nuevo rulo de los bancos?

Según explicaron desde una entidad financiera, la maniobra la estarían ejecutando un grupo de bancos. Estos se suscriben a la oferta, para luego revender la ON en el mercado secundario dando a los clientes algún tipo de interés. En síntesis, la presunta maniobra consiste en conseguir la divisa a la cotización oficial para quedarse con la brecha que existe con el paralelo.

“Como los bancos operan en el Mercado Único Libre de Cambios, el Banco Central no les permite vender dólares por canje a través de mercado secundario o dólar bolsa. Pero aparentemente sí pueden suscribir a emisión primaria de deuda en dólares y luego vender la deuda por pesos en el mercado secundario. Pagan 1 dólar, por un bono que en el mercado podría cotizar a 0,9 dólares y luego lo venden a 0,9 dólares pero en pesos, lo que da un resultado de $189 por dólar”, explica Matías Lago, experto en macroeconomía y finanzas en su cuenta de Twitter.

Fuentes del mercado explicaron que a la ON del Hipotecario no suscribieron solo bancos, sino que también lo hicieron jugadores institucionales y empresas de diversos sectores como el retail. De todas maneras, confirmaron que hubo entidades financieras que participaron y que si bien la tasa resultó en 0%, quienes participaron de la licitación no lo sabían de manera anticipada.

En esa línea, argumentan que “hubo mucha demanda y se trataba de una emisión chica. Esto se da porque hay mucha liquidez dando vueltas y poca oferta de ON en dólares”. Además, consideraron que “el Banco Hipotecario viene exhibiendo buenos resultados en el primer trimestre y tiene, por un lado, el respaldo del Estado y por el otro, el de un grupo económico de relevancia como IRSA”.

Según pudo saber Ámbito, el Gobierno ya envió un mensaje alertando al sector financiero que esa maniobra está por fuera de regulación. “Los bancos pueden comprar las emisiones primarias de exportadores, se dejó esa opción para darle volumen al mercado, pero si llegan a encontrar a alguno haciendo esa operación de venta, habrá sumarios y sanciones”, señalaron fuentes oficiales.