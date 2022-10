Francescoli: “Intenté convencer a Marcelo, pero su respuesta fue no”

Además, habló de la determinación del “Muñeco”: “Él iba renovando año a año su vínculo con el club y creo que algo así pasó después de la Copa Argentina que ganamos en Córdoba. Esa vez había puesto un punto suspensivo. Necesitaba pensar una decisión durante unos días, tuvo algunas dudas”. “Ahora fue genuino en cuanto a lo que él mismo planteó. Principalmente de su cansancio. Es un tipo que está las 24 horas ahí en River y obviamente esto empujó cada vez más la balanza para que tomara la decisión. Fue muy claro”, explicó el “Príncipe”. El uruguayo, a su vez, relató cómo se enteró de la noticia: “Cuando hubo esa reunión después del partido con Jorge Brito y Matías Patanian yo ya lo sabía hacía dos días. Él, por esta relación de amistad, me lo planteó antes. Me dijo que iba a dejar a fin de año. Uno puede intentar un montón de cosas, pero cuando es una decisión personal de un tipo como Marcelo es difícil de darlo vuelta”.

“Yo como amigo intenté, le dije que iba a haber más de 20 días de vacaciones, que se fuera a algún lado y se olvidara de todo para recuperar energías, pero su respuesta fue no. Me dijo que no podía porque siempre estaba charlando y pendiente de River”, continuó el manager del club de Núñez.

Francescoli, afirmó que el club afrontará con “calma” el proceso de elección para suceder a Marcelo Gallardo y evitó hablar de “candidatos” al puesto de director técnico.

El uruguayo asumió que “toda la responsabilidad” de la decisión recaerá sobre su figura por una cuestión propia de su rol, aunque las negociaciones se llevarán “de común acuerdo con los directivos”.

“Siempre ha sido así. El club siempre me dio la posibilidad de opinar y después se actúa de tal manera. Pero ahora hay que transitar este momento de la mejor manera, Marcelo estará hasta el final de su contrato y lo lógico es tomarlo con calma”, declaró.

Francescoli no quiso especular sobre la variedad de nombres que circula como futuro DT de River y adelantó que, antes de tomar una decisión, habrá otros aspectos a evaluar: “De candidatos no voy a hablar. Tenemos hasta los primeros días de diciembre, cuando el equipo vuelva de vacaciones, para pensar tranquilos. Hay que analizar la estructura que queda porque muchos colaboradores son empleados del club y otros llegaron con Marcelo”. Y agregó: “Eso sí, es imposible y sería ilógico buscar parecidos. No sólo con Gallardo, es difícil encontrar parecidos en las personas, en las formas de trabajar. Ojalá las decisiones que tomemos nos acerquen a otro ciclo parecido”.

Defensa

El secretario técnico dijo que también esperará “el informe técnico” que formule Gallardo antes de irse y eludió la pregunta sobre el pedido de un eventual consejo del “Muñeco” para definir al nuevo entrenador: “Siempre hablamos de fútbol, pero eso depende de él”.

Tampoco quiso contestar acerca de la posible elección de futbolistas referentes del plantel próximos al retiro, como el caso del defensor Javier Pinola, pero sí admitió que otros ya alejados, como Leonardo Ponzio, podrían tener alguna función en el nuevo proyecto. “Leo se está vinculando con la Secretaría de Fútbol, en cuanto a los demás: todos los que tienen hoy un vínculo como jugador siguen bajo esa consideración”.

Con relación a los silbidos que recibieron el presidente Jorge Brito y el resto de la dirigencia cuando Gallardo estaba hablando al público en su despedida, Francescoli fue claro: “El fútbol es así, cuando las cosas van bien, todo está bien y cuando van mal empiezan con los dirigentes, después pasa por el técnico y por último por los jugadores. Esto es así, está más que claro. Fue una buena relación, simplemente es la frustración del hincha, que tiene que elegir a alguien”.

El uruguayo respaldó al presidente argumentando que “Le tocó a Brito porque Marcelo tomó la decisión después de ocho años y medio, pero él no tiene nada que ver”.

Por último, el manager volvió a rendirse a los pies de Gallardo: “Nos devolvió la grandeza de cómo competir. Puso una semilla en el club que ojalá siga por mucho tiempo”. Y cerró, ilusionado con un posible regreso: “No tengo dudas de que algún día va a volver. Cuando hay un vínculo tan fuerte, siempre se vuelve. No sé cuándo ni cómo, pero va a volver”.