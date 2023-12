Francescoli respaldó a Demichelis: “No entiendo por qué debería irse”

El secretario deportivo de River, Enzo Francecsoli, se mostró sorprendido por los rumores que pusieron en duda la continuidad del entrenador Martín Demichelis luego de la derrota por penales ante Rosario Central, en las semifinales de la Copa de la Liga. “Escucho muchas cosas que se dicen en estos días, no entiendo por qué se tiene que ir Martín (Demichelis) si ganamos un torneo hace seis meses, no lo entiendo, que los hinchas se queden tranquilos porque tenemos un buen técnico”, indicó el dirigente uruguayo en ESPN.

“Esto es fútbol, -sumó- entiendo todo, estuve adentro, pero no busquemos culpables donde no los hay. Echarle la culpa a Demichelis no es justo, paremos, estoy amargado por no haber ganado más cosas, pero miremos la parte buena de todo lo que se hizo”. Mientras sobre lo que pasó durante el 2023, Francescoli destacó: “El balance del año no cambia con la eliminación de la Copa. A veces pasa que tenés un plantel corto y las lesiones te complican y en otras tenés uno largo y una eliminación te complica, es fútbol”.