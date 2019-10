Francis Ford Coppola y Martin Scorsese le declaran la guerra a Marvel

Martin_Scorsese_at_the_65th_Annual_Peabody_Awards.jpg Martin Scorsese.

"Cuando Martin dice que las imágenes de Marvel no son cine, tiene razón porque esperamos aprender algo del cine, esperamos obtener algo, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración", señaló en referencia a esos productos emanados del cómic.

Según el director de "El padrino" y "Apocalypse Now", "Martin fue demasiado amable cuando dijo que no era cine. Pero no dijo que fuera despreciable: yo sí lo digo".

Francis_Ford_Coppola_(5979851131).jpg Francis Ford Coppola.

Esas palabras fueron vertidas luego de que los comentarios de Scorsese provocaron una protesta de los responsables de "Guardianes de la Galaxia", James Gunn y Josh Whedon, Kevin Smith.

A pesar de recibir críticas, Scorsese mantuvo sus comentarios, al haber comparado también las películas de Marvel con las "curiosidades de parques temáticos" que invaden las salas.

Al hablar en una conferencia de prensa el domingo pasado junto a Robert De Niro y Al Pacino, antes de la proyección de "El irlandés" en la noche de clausura del London Film Festival, Scorsese reiteró su comentario de que Marvel "no cine, es otra cosa", para agregar: "No deberíamos ser invadidos por ella. Necesitamos cines para dar un paso adelante y mostrar películas que sean narrativas y humanas".

El director también dijo durante la conferencia anual David Lean del BAFTA: "Las salas de cine se han convertido en parques de diversiones; eso está bien y es bueno para aquellos que disfrutan ese tipo de películas. No es mi tipo de cosas, simplemente no lo es. Está creando peligrosamente otro clase de audiencia, que piensa que el cine es eso".