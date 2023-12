Francos aseguró que no habrá “ningún tipo de persecución” a las provincias

“Creo en una Argentina sin grieta, siempre a través del diálogo. Hay muchos dirigentes jóvenes en Argentina -no es mi caso- con responsabilidad de Gobierno que ven la necesidad de encarar una Argentina diferente”, dijo al cerrar el evento en el Centro de Convenciones de la Ciudad. Asimismo, aseguró que en el gobierno de Javier Milei habrá “decisión y confianza”. “Pero también predisposición a dialogar con todos los gobernadores, nuestro gobierno no va a ser de persecución de ningún tipo”, explicó.

Francos compartió panel con Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA. El extitular del Banco Provincia pidió disculpas en nombre del presidente electo, quien fue invitado al evento pero no pudo concurrir.