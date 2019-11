Frente internacional con "cortocircuitos"

El frente internacional y, sobre todo, la conmoción regional por Chile y Brasil, y los “cortocircuitos” con Brasil y con Estados Unidos, fueron tema central de quinchos varios y no escaparon a la mirada de los hombres de negocios, sobre todo porque el sindicado para manejar esos delicados hilos al frente de la Cancillería, Felipe Solá, aunque aún no está confirmado, no despierta aún demasiada confianza para ese cargo. “Faltan embajadores clave de carrera para Brasil, Estados Unidos, Francia. Este es uno de los sectores más complicados porque debe tratar con los acreedores y con nuestros compradores por las exportaciones, y a la cabeza de esos dos grupos están Trump y Bolsonaro, y ya sabemos lo que pasó estos días con ellos y nuestro candidato electo”, explicó preocupado un exfuncionario de “la Casa”, como se la conoce a la Cancillería. El hombre no descartó que Fernández deba apelar a algunos históricos, hoy fuera del servicio activo. Mucho más serio parece que se tuvo que poner el propio Mauricio Macri cuando se enteró de que “uno de los suyos” estaba por pegar el salto de bancada. Es que los comentarios indicaban que Pablo Ansaloni, integrante del Partido Fe (de raíz Justicialista) que creara el sindicalista Jerónimo Venegas, el único que formalmente integró Cambiemos desde el vamos, estaba por pasarse a la vereda de enfrente con los Fernández. “¡Ni uno menos!”, habría dicho Macri que, según los cuentos, levantó el tubo para hablar inmediatamente con Ramón Ayala, el heredero de Venegas. Después de eso, todo quedó como estaba, aunque no se sabe por cuánto tiempo.