Frente Nos: "Vamos a trabajar para ser una oposición constructiva"

“Vamos a seguir fortaleciendo nuestro espacio. Estamos convencidos de que otro proyecto de país es posible, con valores, donde se respete la vida y la familia, donde se impulse la producción y la cultura del trabajo. No vamos a dejar que nos impongan el aborto ni la ideología de género, con estos temas no negociamos”, sentenció la ex diputada nacional.

Embed

Asimismo, Hotton pronunció: “El año pasado sucedió algo muy grave, quisieron ir por la vida de los niños por nacer, pero nos movilizamos masivamente e hicimos historia, logramos frenar el aborto. Hoy más que nunca nuestro compromiso sigue firme. No vamos a bajar los brazos”.

Por otro lado afirmó: “También vamos a impulsar en Argentina la boleta única, porque el sistema actual perjudica a los partidos chicos”.

Por su parte, Gómez Centurión hablará en el bunker después de las 23hs.

Cabe señalar que entre los que estuvieron presentes estaba el médico Leandro Rodríguez Lastra, procesado por evitar un aborto; y el pastor evangélico Gabriel Ballerini.